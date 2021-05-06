Redmi Note 10 Pro 5G’nin Arka Tasarımı Ortaya Çıktı!

Paylaşılan yeni bilgiler, şirketin yakında Redmi Note 10 Pro 5G adlı yeni bir telefonu duyurabileceğini ortaya koyuyor. Güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılan sızdırılmış bir tanıtım görüntüsü telefonun arka tasarımını ortaya çıkardı.

Poster, Xiaomi’nin yeni telefonu Note 10 Pro 5G‘nin arka görünümünün Redmi Note 10 Pro (global) ile neredeyse aynı olduğunu öne sürüyor. Sol üst köşede dörtlü bir kamera kurulumunu ve altta bir Redmi markası bulunuyor.

Cihazın alt kenarında mikrofon, USB-C bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası gibi özellikler görülüyor. Poster telefonun, Qualcomm tarafından 5G özellikli bir yonga seti ile destekleneceğini de belirtiyor.

Telefonun Snapdragon 750G işlemciye sahip olduğu söyleniyor. Bu anlamda bakıldığında Note 10 Pro 5G’nin, Realme 8 Pro 5G ile rekabet edeceği anlaşılıyor. Telefonun kalan özellikleri Redmi Note 10 Pro 4G ile hemen hemen aynı olabilir.