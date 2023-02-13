Redmi Note 10 Pro için MIUI 14 Güncellemesi Yayınlandı

Redmi Note 10 Pro, tartışmasız bugüne kadarki en uygun fiyatlı Redmi Note serisi akıllı telefon oldu ve ülkemizde de çok sattı. 2021’in başlarında Android 11 tabanlı MIUI 12 ile piyasaya sürülmüştü.

Şimdi, çıkışından iki yıl sonra, telefon MIUI 14 güncellemesini almaya başladı. Telefon için yapılan son yazılım güncellemesi, Android 13’ü de beraberinde getiriyor. Güncelleme şu anda V14.0.1.0.TKFEUXM yapı numarasıyla geliyor.

Yeni yazılım yapısı ‘Pilot Test Cihazları‘ ile sınırlı. Ancak, önümüzdeki günlerde her kullanıcıya sunulması bekleniyor. Güncelleme daha sonra ‘Kararlı Beta’ aşamasına girecek. Aynı zamanda, muhtemelen cihazın diğer bölgesel modellerine de ulaşacak.

Redmi Note 10 Pro, satışa çıktığı zaman en iyi akıllı telefonlardan biriydi. Bugün bile, ucuz 5G cep telefonlarına daha iyi bir alternatif olarak kabul edilebilir. Telefonun son güncellemesi ülkemizdeki alıcıları da son derece memnun edecek nitelikte.