Redmi Note 10S’e Kozmik Mor Renk Seçeneği Ekleniyor

Xiaomi, Redmi Note 10S bütçe akıllı telefonunu Mayıs ayında piyasaya sürdü. Akıllı telefon, Helio G95 işlemciyle birlikte geliyor ve 6.43 inçlik bir ekran paneline sahip. Deep Sea, Frost White ve Shadow Black olmak üzere üç renk sunuyordu. Şimdi ise Cosmic Purple adlı yeni bir renk seçeneği de geliyor. Telefon, 26 Ağustos’ta görücüye çıkacak ve fiyatı diğer renk modelleriyle aynı olacak.

Redmi Note 10S, 60Hz yenileme hızına sahip 6,43 inç AMOLED panelle geliyor. Telefon, önceki modelin Snapdragon 720G işlemcisine karşılık Helio G95 işlemci bulunduruyor. Telefonda, 6 + 64GB, 6 + 128GB ve 8 + 128GB RAM ve depolama seçeneği bulunuyor.

Redmi Note 10S, arkasında 64MP ana kamera var ve 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü ile birlikte geliyor. Ayrıca 13MP selfie kamerası da var.

Telefonun içinde 33W hızlı şarj destekli 5000mAh batarya bulunuyor. Ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı, stereo hoparlörler ve bir ses girişi bulunuyor. Telefon, Android 11 tabanlı MIUI 12 işlemciyle destekleniyor.