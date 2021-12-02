Redmi Note 10S’in Yeni Modeli Görücüye Hazırlanıyor!

Xiaomi, bu yıl Mayıs ayında Redmi Note 10S‘yi iki farklı modelde duyurdu. Şirket, Ağustos ayında Starlight Purple adlı yeni bir renk çeşidini tanıttı. Fakat ortaya çıkan yeni bilgiler, telefonun yeni bir modelinin de satışa çıkacağını gösteriyor.

Kaynağımıza göre Redmi Note 10S’in; 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip yeni modeli yakında tanıtılacak. Normalde Note 10S; 6 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB olmak üzere iki modele sahipti.

Şu anda, Note 10S’nin 8 GB RAM + 128 GB depolama modelinin fiyatı hakkında bir bilgi yok. Muhtemelen, 240 dolar fiyat taşıyacak. Telefon, Cosmic Purple, Deep Sea Blue, Frost White ve Shadow Black adlı renk seçenekleriyle gelecek.

Bu arada Redmi Note 10S, Gorilla Glass 3 korumalı bir 6.43-inç AMOLED FHD + ekrana sahip. MIUI 12.5 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor. Helio G95 işlemci LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolamayla gelen telefon; 13 megapiksel ön kameraya sahip.

Arka panelinde 64 megapiksel (ana) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (derinlik) + 2 megapiksel (makro) dörtlü kamera yer alıyor. 33W hızlı şarj desteği taşıyan 5.000 mAh pile sahip. Güvenlik için, telefonda bir parmak izi tarayıcı da bulunuyor.