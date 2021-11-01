Redmi Note 11 Pro Plus Söküldü – Sağlam Bir Telefon Mu ?

Birkaç gün önce Xiaomi destekli Redmi; Çin’de bugün satışa çıkan en yeni Redmi Note 11 serisi akıllı telefonlarını duyurdu. Şimdi şirket, serideki en üst model olan Redmi Note 11 Pro Plus‘ın cihazın iç yapısını gösteren bir söküm videosunu resmen paylaştı.

Söküm, telefonun arka panelini sergileyerek ortaya çıkıyor, bu da çıkarıldığında iç yapıyı gösteriyor. Ayrıca akıllı telefondaki alanın büyük bir kısmı, 120W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh pil ile kaplı.

Üst kısımda işlemci, depolama ve üç kamera sensörü var. Ayrıca Samsung HM2 108 megapiksel ana sensör; 8 megapiksel süper geniş açı ve 2 megapiksel makro sensör. 108 megapiksel sensör, diğer iki sensöre kıyasla boyut olarak önemli ölçüde daha büyük. Ultra geniş açılı lens, metal bir çerçeve ile; ayrı ayrı gelmiyor ve CMOS sensörü doğrudan ana karta monte olmuş.

Akıllı telefonun demontajında ​​JBL simetrik stereo çift hoparlör ve X ekseni lineer motorlar da göze çarpıyor. Bu arada hoparlör, Dolby Atmos‘un yanı sıra Hi-Res Audio desteği ile birlikte geliyor. Nitekim cihaz yoğun görevler sırasında cihazın sıcaklığını; kontrol altında tutmak için VC Sıvı Soğutma teknolojisi de var. Telefon oldukça dayanıklı görünüyor.

Akıllı telefon 6.67 inç Samsung AMOLED Full HD+ ekrana sahip. 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB UFS 2.2 dahili depolama ile birleştirilmiş MediaTek Dimensity 920 yonga seti ile geliyor.