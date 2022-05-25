Redmi Note 11 SE Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Dün Xiaomi, Redmi Note 11T Pro serisini piyasaya sürdü. Şirket, etkinlikte Redmi Buds 4 serisini ve Redmibook Pro 2022 Ryzen Edition‘ı da tanıttı.

Sözü edilen ürünler dünkü etkinlikten önce zaten onaylanmıştı. Ancak konferanstan önce açıklanmayan şey Redmi Note 11 SE idi. Telefon kulağa yeni gelse de, Redmi Note 10 5G Redux’un farklı bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 10 5G, 2021’in ilk yarısında duyuruldu. Akıllı telefon aynı zamanda Redmi Note 10T 5G ve Poco M3 Pro 5G olarak da adlandırılıyor ve dış görünümü değişti.

İlk çıkışından bir yıl sonra Redmi; bu telefonu bir kez daha yeni bir adla piyasaya sürdü – Redmi Note 11 SE. Ancak önceki üç modelin aksine bu modelde arkada üçüncü 2MP makro kamera yok. Ayrıca tasarımı Redmi Note 10 5G yerine Poco M3 Pro 5G ile neredeyse aynı.

Telefon, 4GB + 128GB ve 8GB + 128GB gibi iki bellek yapılandırmasıyla geliyor. Bunlar sırasıyla 165 dolar ve 210 dolar fiyata sahip. Cihaz, Gölge Siyahı veya Derin Deniz Mavisi renk seçenekleriyle satışa çıktı.