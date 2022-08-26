Redmi Note 11 SE’nin Hint Modeli Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, bugün Hindistan’da popüler Redmi alt markasından yeni bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Söz konusu yeni model ise henüz duyurulan Redmi Note 11 SE adını taşıyır. Öyleyse özelliklerine ve fiyatına bir göz atalım.

Bu arada telefon daha önce Çin’de görücüye çıkmıştı. Şimdi Hindistan pazarında piyasaya sürüldü ve Full HD+ çözünürlüğe ve 1100 nit maksimum parlaklığa sahip 6.43 inç AMOLED ekrana sahip. Note 11 SE, 8 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama ile gelen bir MediaTek Helio G95 işlemciyle geliyor.

Arkada, akıllı telefon 64 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel derinlik kameradan oluşan dörtlü bir kamera kurulumuna sahip. Bu arada, ön tarafta 13 megapiksellik bir selfie kamera var. Note 11 SE, Android 11 işletim sistemi tabanlı MIUI 12.5 ile çalışıyor ve 33W hızlı şarjı da destekleyen büyük bir 5.000mAh pil ile çalışıyor.

Diğer özellikler arasında, yanda bir parmak izi tarayıcı, IR blaster, 3,5 mm kulaklık jakı ve bir AI yüz kilidi açma özelliği var. Çinli teknoloji devinin akıllı telefonu Thunder Purple, Cosmic White, Space Black ve Bifrost Blue olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Telefon, 170 dolar fiyat etiketiyle geliyor.