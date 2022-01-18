Redmi Note 11 Serisi 26 Ocak’ta Küresel Olarak Tanıtılacak

Redmi Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro Plus‘dan oluşan Redmi Note 11 serisi, geçen yıl Ekim ayında piyasaya çıktı. Şimdi ise seri küresel pazarlara çıkıyor. Bugün, Xiaomi, serinin küresel pazarlar için lansman tarihini açıkladı. Xiaomi, Redmi Note 11 serisinin 26 Ocak’ta küresel pazarlarda piyasaya çıkacağını söylüyor.

Şirket, hangi cihazın tam olarak piyasaya çıkacağını açıklamadı. Ancak şirketin piyasaya ikiden fazla akıllı telefon sunmasını bekliyoruz. Yani Redmi Note 11, Note 11 Pro ve Note 11 Pro 5G‘nin; satışa çıkacağını söyleyebiliriz.

Özellikle, önceki raporlar, Avrupa pazarları için Note 11 serisinin farklı olacağını iddia etmişti. Son zamanlarda, küresel modeller IMEI belgelerinde tespit edildi ve bunlar model numaraları Note 11 ile Note 11 Pro’ya aitti.

Ayrıca Redmi Note 11’in içerisinde MediaTek Dimensity 810 yerine Qualcomm Snapdragon 680 işlemci olacak. 6.5 inç IPS bir ekranı 90 Hz yenileme hızıyla piyasaya sürecek.

Redmi Note 11, Avrupa pazarlarına 250 Euro fiyat etiketiyle girecek. Cihazın 4 GB RAM ve 128 GB dahili belleğe sahip versiyonu ise; 290 Euro’dan satışa çıkacak. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB ROM alan daha üst versiyonunun fiyatı ise 330 Euro olacak.