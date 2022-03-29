Redmi Note 11 Serisi Küresel Olarak Satışa Çıktı

Xiaomi, tümü 5G bağlantısına sahip üç yeni Redmi Note 11 serisi telefonu bugün küresel pazarda satışa sundu. Note 11 Pro Plus 5G, MediaTek’in Dimensity 920 işlemcisini ve tam şarj için sadece 15 dakika süren 120W hızlı şarjı beraberinde getiriyor. Note 11S 5G, Dimensity 810 ve 33W şarja sahip. Redmi Note 10 5G ise, Dimensity 700 ve 18W şarja desteği vaat ediyor.

Note 11 Pro Plus 5G, bu yılın başlarında piyasaya çıkan Xiaomi 11 HyperCharge 5G ile hemen hemen aynı özellikleri taşıyor. 120 Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip 6.67 inç AMOLED panelle geliyor. Arkada 108 MP ana kameranın yanı sıra 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera yer alıyor.

MediaTek’in Dimensity 920 işlemcisine 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama eşlik ediyor. Telefon sadece 15 dakikada tam şarj olan; 120W HyperCharge teknolojisini getiren 4.500 mAh pil ile geliyor.

Note 11 Pro Plus 5G, Grafit Gri, Yıldız Mavisi, Orman Yeşili renklerle geliyor. Ayrıca temel 6 GB RAM /128 GB depolamaya sahip model, 369 dolardan başlıyor. Ayrıca 8GB RAM/128GB depolama modeli ise 399 dolar fiyat etiketine sahip.

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11S 5G, Poco M4 Pro 5G’nin özelliklerine sahip. Bu nedenle 90Hz yenileme hızı ekranı ve Dimensity 810 işlemci ile 6;6 inç IPS LCD panel vaat ediyor. Arkada, 8 MP ultra geniş açılı kameranın yanında 50 MP ana kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Pil 5.000 mAh olarak derecelendirilmiştir ve 33W şarj desteğine sahip.

Redmi Note 11S 5G, Midnight Black, Twilight Blue ve Star Blue renkleriyle geliyor. Bu arada 4 GB RAM /64GB depolama modeli için fiyat 249 dolardan başlıyor. Ayrıca 279 dolarlık model ise orta seviye 4GB RAM/128GB’lık bir depolama vaat ediyor.

Redmi 10 5G

Yeni Redmi 10 5G, bu ayın başlarında piyasaya çıkan Redmi Note 11E ile; aynı özelliklere sahip. Redmi 10 5G, MediaTek Dimensity 700 5G işlemci sayesinde 5G bağlantısına sahip ilk Redmi serisi cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

90 Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip 6.58 inç IPS LCD panelle geliyor. 2MP derinlik yardımcısının yanında 50MP ana kamera vaat ediyor. Bu arada telefon 18W şarjlı 5.000 mAh pil içeriyor.

Redmi 10 5G, Grafit Gri, Krom Gümüş ve Aurora Yeşil renklerinde geliyor. Nitekim 4GB RAM/128GB depolama versiyonu 229 dolardan başlayan bir fiyat etiketine sahip.