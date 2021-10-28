Üç güçlü Redmi Note 11 serisi piyasaya çıktı, Pro+ 120W hızlı şarj getiriyor

Xiaomi bugün Çin’de üç yeni telefonu tanıttı – Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro+ ve daha uygun fiyatlı normal Redmi Note 11. İki Pro cihazı, bir önemli fark dışında aynıdır – Plus versiyonu 120W hızlı şarj sağlarken, normal telefon Pro’nun daha büyük bir pili bulunuyor.

Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro+

Bu iki telefon dıştan aynı. Ön panel, 120Hz yenileme hızına ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6.67” AMOLED ekran kullanıyor ve yalnızca 2,96 mm çapında özellikle küçük bir selfie kamera deliği içerir.

İçeride, bir Dimensity 920 yonga setimiz ve 6/128GB, 8/128GB ve 8/256GB olmak üzere üç bellek sürümü seçeneğimiz var.

Redmi Note 11 Pro+‘ın en etkileyici özelliği, yaklaşık 15 dakikada 4.500 mAh pili tamamlayan 120W hızlı şarjı. Bunu kanıtlamak için Xiaomi, bir demo ünitesi şarj olurken sahnede bir sanatçıya nefesini 15 dakika 5 saniye tutturdu.

Plus olmayan bir telefona geçmek isterseniz, şarj hızını hala çok hızlı olan “sadece” 67W’a düşürür ve daha büyük bir 5,160mAh pil alırsınız.

Arkadaki devasa kamera adasında yalnızca üç aktif lens var: önceki Redmi Note 10 Pro‘dan ödünç alınan Samsung HM2 sensörlü 108MP ana kamera, 120 derecelik FoV özellikli 8MP ultra geniş kamera ve 2MP telemakro kamera. Öne bakan kamerada ise 16 MP sensör bulunuyor.

Telefonda 3,5 mm ses jakı ve JBL destekli stereo hoparlörler bulunur. Telefonun iki yanında bulunan 0,65 kübik mm’lik iki ses odası sesi iyileştirmeyi amaçlıyor.

İki Redmi Note 11 Pro telefonunda çift SIM yuvası var ancak microSD için yer yok. Android 11’i MIUI 12.5 ile çalıştırıyorlar.

Redmi Note 11

Vanilya Note 11, Pro kardeşlerine benziyor ancak birkaç önemli düşüş yaşıyor. Yonga seti Dimensity 810’dur ve dört bellek seçeneğiyle birlikte gelir. Bunlar 4/128GB, 6/128GB, 8/128GB ve 8/256GB.

Ön tarafta, Full HD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,6” LCD ekrana bakıyoruz. Arkada aynı büyük adaya sahip ama ne yazık ki sadece iki kamera ile geliyor – 50MP ana ünite ve 8MP ultra geniş kamera. Ön tarafta ise en azından Redmi Note 11, 16MP selfie kamerasını koruduğunu görüyoruz.

Pil bölümünde de bir düşüş var. Normal Note 11, 5.000mAh pil için 33W hızlı şarja sahip. Parmak izi tarayıcı, aynı zamanda güç tuşu olarak da kullanılabiliyor ve bu modelde yan tarafta yer alıyor.

Burada ayrıca 3,5 mm ses jakı, stereo hoparlörler ve bir IR sensörünün yanı sıra MIUI 12.5 ile Android 11 görüyoruz. Ve tıpkı Pro telefonlarda olduğu gibi Redmi Note 11’de de bir mikro SD yuvası yok.

Redmi Note 11, Gradient, Black ve Mint Blue renklerinde mevcut olacak ve yaklaşık 187 $’dan başlayacak. İlk flaş satış 1 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek.

Redmi Note 11 Pro, 5 Kasım’da Siyah, Aurora Gradyan, Menekşe veya Orman Yeşili renklerinde takip edecek. Fiyatlar yaklaşık 265 $’dan başlıyor.

Redmi Note 11 Pro+, Plus olmayan kardeşiyle aynı gün satışa sunulacak, ancak 310 $’dan başlıyor.