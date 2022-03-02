Redmi Note 11E 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, Redmi Note 11E Pro 5G‘yi ve Redmi Note 11E 5G‘yi satışa sundu. 18 Mart’tan itibaren satışa çıkacak olan bu cihazlardan Redmi Note 11E 5G’yi ele alıyoruz.

Redmi Note 11E 5G

Duyuru sadece cihazın bazı özelliklerini gözler önüne serdi. Telefonda 50MP ana kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan; çift kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta bir su damlası çentiğine yerleştirilmiş; 5 MP’lik bir kamera vaat ediyor.

Telefon, Dimensity 700 işlemci tarafından mümkün kılınan 5G’yi destekliyor ve ekranı 90Hz 6.58 inçlik FHD+ panelden oluşuyor. Bu arada pil 5.000 mAh boyutunda ve son derece iyi bir performans vaat ediyor.

Ancak belki de en ilginç kısım, uzaktan bir Oppo telefonuna benzeyen Redmi Note 11E 5G‘nin arkası. Kamera kısmı Oppo Reno 7’dekine oldukça benziyor; bu yüzden Redmi’nin Oppo’dan ilham aldığını söyleyebiliriz. Telefonun fiyatı yaklaşık 190 dolardan başlıyor.