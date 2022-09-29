Redmi Note 11R Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve Redmi Note 11R olarak adlandırılan yeni bir Xiaomi Redmi Note telefonu Çin’de piyasaya çıktı. Bu akıllı telefon, Poco M4 5G tasarımına sahip bir Redmi Note 11E‘nin farklı bir versiyonu olarak satışa çıktı.

Redmi Note 11R

Redmi Note 11R, 2408 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,58 inç ekran (LCD) ile geliyor. Ekran 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 1500:1 kontrast oranı ve su damlası çentiği sunuyor.

LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 700 yonga seti desteği taşıyor. Android 12 tabanlı MIUI 13 işletim sistemiyle geliyor.

Telefon 50MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü içeren bir çift kamera sistemi taşıyor. Ön tarafta, selfie’ler ve görüntülü aramalar için 5 MP’lik bir kamera bulunuyor.

Telefondaki bağlantı seçenekleri arasında çift SIM, 5G, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.1, GNSS ve USB Type-C de var. Akıllı telefon ayrıca 3,5 mm kulaklık girişi, özel bir MicroSD kart yuvası, bir IR blaster, yana monte parmak izi sensörü ve bir IP52 derecesi ile birlikte geliyor.

Note 11R, 10W standart kablolu şarj desteği taşıyan 5.000 mAh pilden güç alıyor ve fiyatı 180 dolardan başlıyor.