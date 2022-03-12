Redmi Note 11S 5G, FCC onayı aldı

Yaklaşan Redmi Note 11S 5G, FCC tarafından onaylandı. “Bekle, zaten bir Redmi Note 11S var” diye düşünüyorsanız, haklısınız – ancak bu “5G” eki önemlidir ve temelde onu farklı bir telefon yapar.

Redmi’nin 5G serisini Note 11S 5G ile genişletmeye çalıştığını bir kez duyduk ve şimdi bu doğrulandı. Ayrıca, sertifika Redmi Note 11S 5G‘nin yeniden markalanmış bir Poco M4 Pro 5G‘den başka bir şey olmadığını doğruladı.

Dolayısıyla, yeni model aynı 6.6″ 1080 x 2400 Piksel 90 Hz LCD ekrana, donanım tarafında MediaTek Dimensity 810 yonga setine, 8 MP ultrageniş açı ile çevrili 50 MP ana kameraya, 16 MP selfie kamerasına ve 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pile sahip olacak. Redmi Note 11S 5G, 4/64GB, 4/128GB, 6/64GB ve 6/128GB ram/depolama kombinasyonlarında satışa sunulacak.

Redmi Note 11S 5G‘nin resmiyet kazanması an meselesi. Bunu beklerken, neden Poco M4 Pro 5G teknik özellikleri sayfasına göz atabilirsiniz. Sonuçta aynı telefon farklı bir isimle olduğu için ne bekleyeceğiniz konusunda size çok doğru bir fikir verecektir.