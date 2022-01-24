Redmi Note 11S’in Fiyatı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Bugün erken saatlerde, Xiaomi’nin alt markası Redmi; Redmi Note 11S‘nin 9 Şubat 2022’de piyasaya çıkacağını duyurdu. Cihazın daha önce bir AMOLED ekrana sahip olduğu ortaya çıktı. Şimdi ise cihazın fiyat ve kalan özellikleri sızdırıldı.

Kaynağımıza göre Redmi Note 11S; 90Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip olacak. Note 10S’de yer alan mevcut Helio G95 üzerinde küçük iyileştirmeler sunan; 4G özellikli MediaTek Helio G96 işlemciyi beraberinde getirecek.

Cihaz 4GB ve 6GB RAM seçenekleriyle 64GB ve 128GB depolama sunacak. Akıllı telefon, 33W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh pil barındıracak. Fotoğraf için 108MP + 8MP + 2MP + 2MP dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak.

Önceki bilgilere göre, bu kameralar 108 megapiksel ana Samsung HM2 kamera; 8 megapiksel Sony IMX3555 ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel OV2a OmniVision makro sensöre sahip olacak. Ek olarak, cihazın ayrıca 13MP selfie kamerası ile geleceği söyleniyor.