Redmi Note 11T 5G’nin teknik özellikleri onaylandı

Redmi Note 11T, 30 Kasım’da görücüye çıkacak. Telefonun detayları yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Fakat telefonun lansman tarihinden önce bazı teknik özellikleri şirket tarafından onay aldı.

Redmi Note 11T’nin 33W hızlı şarj desteği taşıdığı ortaya çıktı. Bu, önceki Redmi Note 10T 5G‘nin yalnızca 18W şarjı desteklediği düşünüldüğünde büyük bir değişiklik diyebiliriz.

Onaylanan bir diğer özellik de telefonun Dimensity 810 işlemciyle donatılacağı yönünde. Görünüşe göre telefon, Realme 8s ile rekabet etmek üzere görücüye çıkacak.

Geçmiş bilgilere göre Redmi Note 11T 5G, 6.6 inç FullHD+ 90Hz ekran ve 33W şarjlı 5.000 mAh pil ile gelecek. Muhtemelen Android 11 olan bu cihazda, üç farklı depolama alanı olacak.

Bunlar; 6GB/64GB, 6GB/128GB ve 8GB/128GB. Redmi Note 11T 5G’nin kamerası ise merak konusu olmuştu. Sızan bilgilere göre, Redmi Note 11T 5G’de toplam üç kamera bulunacak. Bunlar, ön tarafta 16MP selfie, arkada 50MP birincil kamera ve 8MP ultra geniş ünite şeklinde olacak.