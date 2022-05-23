Redmi Note 11T Serisi, Yarın Görücüye Çıkacak

Xiaomi, yarın en son akıllı telefon serisini, 24 Mayıs’ta kendi ülkesinde piyasaya sürmeye hazır. Seride üç telefon yer alacak: Redmi Note 11T; Redmi Note 11T Pro ve Redmi 11T Pro Plus.

Şimdi, resmi lansmandan sadece bir gün önce şirket; telefonun pili ve şarj yetenekleriyle ilgili bazı önemli ayrıntıları ortaya koyan yeni bir poster paylaştı.

Şirket, yeni serisinin en üst modeli Redmi Note 11T Pro Plus’ın hızlı şarj teknolojisi için kendi geliştirdiği; Surging P1 çipiyle birlikte geleceğini ve cihazın 120W hızlı şarjı da destekleyeceğini doğruladı.

Ayrıca akıllı telefonun daha çok pil sağlığına odaklanacağını ve özel optimizasyonlarla geleceğini iddia ediyor. 10 derece gibi düşük bir sıcaklıkta bile şarjı destekleyecek ve korozyon direnci için platin kaplamalı; bir USB Type-C bağlantı noktasına sahip olacak.

Xiaomi ayrıca Redmi Note 11T serisi akıllı telefonların IP53 derecesine sahip olacağını ve bu sayede su sıçramalarına ve toza dayanıklı hale geleceğini açıkladı. Telefonun dört köşesinde koruma olacak ve ekran için bir Gorilla Glass yer alacak.