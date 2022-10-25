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Redmi Note 12 Pro Plus, Devasa Bir Kamerayla Gelecek

Serinin kalan telefonları, Dimensity 1080 işlemciyle gelecek. Seride Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus ve Redmi Note 12 Exploration Version olacak. Exploration Version modelinin üst düzey özelliklere sahip olmasını bekliyoruz.

Ayşen Sıla

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Redmi-Note-12-Pro-Plus

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Xiaomi, yeni Redmi Note 12 serisini 27 Ekim’de tanıtacak. Ön sipariş sayfaları, Redmi Note 12 serisinin dört adede kadar cihazı içerebileceğini ortaya koydu. Bununla birlikte yeni bir kaynak, şirketin 27 Ekim’de yalnızca üç telefonu duyuracağını ve şimdilik Redmi Note 12’yi dahil etmeyeceğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda şirket, Redmi Note 12 Pro Plus’ın 200 megapiksel kamera ile geleceğini de doğruladı.

Redmi, Redmi Note 12 Pro Plus’ın dünyanın Samsung ISOCELL HPX 200 megapiksel kameraya sahip ilk telefonu olacağını onayladı. 2,24μm piksel boyutuna sahip 1/1.4 inçlik bir kamera sensörü olacak. Kamera, optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip olacak.

Şirket, Note 12 Pro Plus’ın diğer özelliklerini henüz doğrulamadı. Ancak cihazın 120W veya 210W şarj desteğine sahip olabileceği görülüyor. Bu cihazın kavisli kenarlı bir AMOLED panel ile donatılma olasılığı var. Note 12 Pro Plus, 200 megapiksel kamerayla gelirken Note 12 Pro, OIS’li 50 megapiksel ana kameraya sahip olacak.

Redmi-Note-12-Pro

Serinin kalan telefonları, Dimensity 1080 işlemciyle gelecek. Seride Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus ve Redmi Note 12 Exploration Version olacak. Exploration Version modelinin üst düzey özelliklere sahip olmasını bekliyoruz.

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