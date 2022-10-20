Redmi Note 12 Serisi Bu Ay Satışa Çıkacak

Bugün Xiaomi, Redmi Note 12 serisinin bu ay (Ekim) tanıtılacağını doğruladı. Şirket, Note 12’nin detaylarını paylaşmadan dünyanın ilk iki yeni teknolojisiyle donatılacağını söyledi.

Görünüşe göre Redmi Note 12 serisi, Dimensity 1080 işlemciden güç alan dünyanın ilk akıllı telefonu olacak. Ayrıca 210W’a kadar hızlı şarj desteği de taşımasını bekliyoruz. iQOO 10 Pro‘nun 200W hızlı şarj teknolojisinden biraz daha hızlı olabilir.

Görünüşe göre Redmi, önümüzdeki birkaç gün içinde Redmi Note 12 serisinin temel özelliklerinin yanı sıra lansman tarihini de onaylayacak. Yeni Note 12, Note 12 Pro ve Note 12 Pro Plus’ın 67W, 120W ve 210W şarj desteğiyle geleceğine dair söylentiler dolaşıyor. Seri ayrıca Redmi Note 12 Pro Ultra adlı dördüncü bir modeli de içeriyor.

Redmi Note 12 serisinin Ekim ayı sonunda gelmesi, markanın Çin’deki yaklaşan Double 11 (11 Kasım) alışveriş festivalinden yararlanmayı amaçladığına dair iyi bir ipucu. Bu gün aynı zamanda ülkede Bekarlar Günü olarak da bilinir. Küresel lansman söz konusu olduğunda, Note 12 ailesi, 2023’te Çin dışındaki pazarlarda görücüye çıkacak.