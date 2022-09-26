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Redmi Note 12 Serisi Önümüzdeki Ay Piyasaya Çıkacak

Redmi Note 12 serisinin 11 Kasım'dan itibaren satışlarla Ekim ayında piyasaya çıkmasını ve Dimensity 1300 işlemci desteği taşımasını bekliyoruz. Bunun dışında 50MP üçlü kamera kurulumu ile birlikte cihazda 120W hızlı şarj özelliği de vaat edecek.

Ayşen Sıla

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Redmi-Note-11T-Pro-Plus

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Note 11 serisinde birden fazla modeli piyasaya sürdükten sonra, Xiaomi yakında yeni Redmi Note 12 serisi akıllı telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yeni bir rapora göre Redmi Note 12 serisinin Çin’deki Double 11 alışveriş festivalinden önce piyasaya çıkacağı söyleniyor. Bilmeyenler için Double 11 alışveriş festivali, Çin’in en büyük alışveriş festivali ve 11 Kasım’a denk geliyor. Ülkede “Bekarlar Günü” olarak da biliniyor.

Bununla birlikte, Note 12 serisinin 11 Kasım’dan itibaren satışlarla Ekim ayında piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Redmi Note 12 serisi, Redmi Note 11T‘nin 2022 için “performans amiral gemisi” olarak tanıtılmasından sonra şirketin “küçük amiral gemisi” olacaktı. Her yıl iki Note serisi başlatmaya yönelik bu yaklaşım, bu yılın başlarında Xiaomi Group Çin başkanı Lu Weibing tarafından duyuruldu.

Redmi-Note-11T-Pro-Plus

Redmi Note 12 serisinin Dimensity 1300 işlemci desteği taşımasını bekliyoruz. Bunun dışında 50MP üçlü kamera kurulumu ile birlikte cihazda 120W hızlı şarj özelliği de vaat edecek.

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