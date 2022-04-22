Redmi Note 12 Serisi Yakında Görücüye Çıkacak!

Xiaomi’nin alt markası, Redmi Note 12 serisi akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor. Yeni Redmi Note 12 serisi birden fazla telefon modeliyle görücüye çıkacak. Bunlardan ikisi TENAA sertifikasyon platformunun veri tabanında ortaya çıktı.

TENAA listelerinin ekran görüntüleri, telefonların model numaralarını gösteriyor. Her iki cihaz da bu ayın başlarında CMIIT sertifika sitesinde ortaya çıkmıştı. TENAA listeleri, her iki cihazın da aynı boyutlara ve aynı ekrana sahip olduğunu doğruluyor.

Bu iki model Full HD+ çözünürlüğü destekleyen 6,6 inç ekrana sahip. 22041216C numaralı modelde 4.980 mAh (nominal değer) pil bulunurken, 22041216UC modelde 4.300 mAh (nominal değer) pil yer alıyor. Her ikisi de Android 12 işletim sistemi desteğine sahip. Ayrıca 163.64 x 74.29 x 8.8 mm boyutlarında.

Redmi Note 11 Pro Plus

Daha büyük bir pile sahip olan 22041216UC modelinin 22041216C numaralı modelden daha iyi özelliklerle gelmesini bekliyor. Nitekim daha hızlı şarj özelliklerini de beraberinde getirecek. Geçen yıl Redmi Note 11 Pro Plus 5G, 120W hızlı şarj desteği taşıyordu. Bu nedenle, 22041216UC modelinin benzer bir şarj çözümüyle gelmesi muhtemel.