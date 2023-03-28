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Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition Tanıtıldı!

Redmi Harry Potter hayranlarını sevindirdi. Muazzam bir tasarımla gelen yeni Redmi Note 12 Turbo, parlayan bir arka kısma hatta Harry'nin gözlüğüne benzer bir kamera tasarımıyla geliyor. Telefon, 9¾ istasyon logolu bir sim kart çıkarma aracı, Çapulcu harita talimatları, bir sürü ilginç çıkartma ve özelleştirilmiş bir kılıf dahil olmak üzere birçok özel aksesuar vaat ediyor.

Ayşen Sıla

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Redmi-Note-12-Turbo-Harry-Potter

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Redmi Note 12 Turbo kısa süre önce tanıtıldı ve telefon bazı son teknoloji donanımlarla birlikte gelirken, tasarımı biraz yetersiz. Ancak tasarım sizin için önemliyse, şirket aynı zamanda popüler roman ve film serilerinden semboller ve çizimler içeren, telefonun özel bir Harry Potter sürümünü de tanıttı. Özel sürüm ayrıca çapulcu harita talimatları, özelleştirilmiş bir tema ve birkaç özel aksesuarla birlikte geliyor.

Redmi Note 12 Harry Potter Sürümü, arkasında ikonik Hogwarts logosu ve büyücülük dünyasından ilham alan bir dizi başka tasarımla popüler serinin özünü taşıyor. Telefonda Harry’nin gözlüklerini ve yara izini, bir süpürge sopasını ve hatta Patronus’unu göreceksiniz.

Hatta Redmi kamera modülünü Harry Potter’ın gözlüğüne benzer şekilde tasarlamış. Ayrıca arka kısım platin üç boyutlu bir yapı ile geliyor ve arka kısımdaki sanat eseri parlıyor.

Redmi-Note-12-Turbo-Harry-Potter

Telefon, 9¾ istasyon logolu bir sim kart çıkarma aracı, Çapulcu harita talimatları, bir sürü ilginç çıkartma ve özelleştirilmiş bir kılıf dahil olmak üzere birçok özel aksesuarla birlikte geliyor. Her özel sürüm akıllı telefon gibi, Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Sürümü de büyücülük dünyasıyla eşleşen duvar kağıtları ve uygulama simgeleriyle özelleştirilmiş bir temaya sahip. Telefonun fiyatı 348 dolardan başlıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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