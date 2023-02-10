Redmi Note 12 Turbo Sertifika Aldı – Satışa Hazır!

Xiaomi‘nin mevcut Note 12 Serisine yeni bir üye eklemek için hazırlandığı ortaya çıktı. Redmi Note 12 Turbo olarak adlandırılan telefon, yeni bir Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 işlemci ve bir OLED ekrana sahip olacak. Telefon bugün MIIT sertifikasını da aldı.

Redmi Note 12 Turbo, 23049RAD8C model numarasıyla Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) sertifikasını aldı. Her zamanki gibi liste, cihazın herhangi bir özelliğini göstermiyor, ancak yakında piyasaya sürüleceğine dair ipuçları veriyor.

Önceki bir rapor, Redmi akıllı telefonun uluslararası olarak 23049PCD8G model numarasıyla Poco X4 GT adını taşıyacağını ortaya koydu. Henüz resmi olarak duyurulmayan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 işlemciye sahip olduğu söyleniyor. İşlemcinin TSMC’nin 4nm işlem düğümünü temel aldığı ve etkileyici bir performans sunduğu söyleniyor.

Ayrıca, akıllı telefonun FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. Ekranda bir parmak izi sensörü ve selfie kamerası için bir delik bulunabilir. Redmi Note 12 Turbo, 50MP ana sensör, 8MP ikinci sensör ve 2MP makro veya derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemine sahip olacak. 67W hızlı kablolu şarjı destekleyen 5.500mAh pil ile desteklenebilir.