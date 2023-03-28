Redmi Note 12 Turbo Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi alt markası Redmi, Note 12 serisine yeni bir model ekledi. Bu telefonun adı Redmi Note 12 Turbo ve bazı üst düzey özellikleri bünyesinde barındırıyor. Ayrıca yakın zamanda duyurulan Snapdragon işlemci tarafından desteklenen ilk akıllı telefon özelliği de taşıyor. Gelin daha yakından bir göz atalım.

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12 Turbo, 12 bit esnek OLED panelli 6.67 inç ekrana sahip. FHD+ çözünürlük, 1.000 nit tepe parlaklık, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı, 120Hz yenileme hızı, Dolby Vision ve HDR10+ desteği sunuyor. Telefon, ortaya hizalanmış delikli kesime, daha ince çerçevelere sahip ve yüzde 93,45 ekran oranı vaat ediyor. Akıllı telefon, onu daha güçlü ve dayanıklı hale getiren dokuz dahili ve harici gövde koruması ile donatılmış.

Redmi Note 12 Turbo’nun arka panelinde herhangi bir modül olmadan yerleştirilmiş üç kamera sensörü bulunuyor. Kurulum, OIS destekli 64MP ana lens, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro biriminden oluşuyor. 16MP bir selfie kamerası da var.

Redmi Note 12 Turbo, Snapdragon 7+ Gen 2 işlemci ile geliyor. 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 3.1 depolama içeriyor. Isı dağılımı için 3725 mm’lik bir soğutma odacığı fa bulunuyor. Akıllı telefon, gücünü 67W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ünitesinden alıyor. Cihaz, kutudan çıktığı andan itibaren MIUI 14 tabanlı Android 13 ile çalışıyor.

Redmi Note 12 Turbo’daki bağlantı seçenekleri arasında çift 5G, WiFi-6, NFC, Bluetooth, NFC, IR Blaster ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Fiyatı ise 290 dolardan başlıyor. Siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle raflarda yerini alacak olan Redmi Note 12 Turbo, şimdiden siparişe açıldı.