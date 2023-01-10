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Redmi Note 12 Turbo, Yakında Görücüye Çıkacak!

Rapora göre Xiaomi, başka bir Redmi Note 12 serisi akıllı telefon daha piyasaya sürebilir. Bu cihaz resmi olarak Redmi Note 12 Turbo olarak adlandırılacak.

Ayşen Sıla

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Redmi Note 12 serisi ilk olarak Ekim ayının sonunda Çin’de tanıtıldı. Seri orijinal olarak dört modelden oluşuyor fakat Aralık ayında beşinci bir telefon daha tanıtıldı. Şimdi ise güvenilir bir kaynağa göre şirket bir telefon daha tanıtabilir. 

Rapora göre Xiaomi, başka bir Redmi Note 12 serisi akıllı telefon daha piyasaya sürebilir. Bu cihaz resmi olarak Redmi Note 12 Turbo olarak adlandırılacak.

Kaynak bu telefonun kod adının ‘marble’ olduğunu söylüyor. Qualcomm yonga setinden güç alacak. Ayrıca Android 13 tabanlı MIUI 14 ile satışa çıkacak.

Ne yazık ki, kaynağımızın şimdiye kadar paylaştığı tüm bilgiler bu kadar. Umarım önümüzdeki günlerde bu gizemli telefon hakkında daha fazla şey öğreniriz. 

Bilmeyenler için, Redmi Note 12 Turbo, piyasaya sürülmemiş tek Redmi Note 12 serisi akıllı telefon değil. Xiaomi‘nin ayrıca temelde yeniden markalanmış bir Redmi Note 10 Pro olan Redmi Note 12 Pro 4G’yi piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu cihazın daha önce Redmi Note 11 Pro 2023 olarak resmiyet kazanması planlanmıştı.

Hindistan’daki Redmi Note 12 serisi lansman konferansı sırasında şirket, yeni Redmi Note ailesini daha az karmaşık tutacağını söyledi. Ama en azından diğer pazarlar için bu öyle görünmüyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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