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Redmi Note 13 Pro Plus Dimensity 7200-Ultra ve 200 MP kamera ile geliyor

Bu sabah Redmi Weibo'da tamamen yeni Redmi Note 13 serisinin yolda olduğunu ve bu ay piyasaya sürüleceğini resmen duyurdu. Buna ek olarak şirket, gelecek serinin en üst modeli olan Redmi Note 13 Pro Plus'ın önemli özelliklerini de açıkladı.

Ahmet Ekinler

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Redmi Note 13 Pro Plus Dimensity 7200-Ultra ve 200 MP kamera ile geliyor

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Xiaomi bu ay Redmi Note 13 Pro+‘yı getiriyor ve şimdi bazı temel özelliklerini öğreniyoruz. Yeni telefon, Mediatek’in 4nm platformunun güçlendirilmiş bir versiyonu olan Dimensity 7200-Ultra yonga seti üzerinde çalışacak. Ayrıca Samsung ISOCELL sensörlü 200 MP kameraya sahip olacak ve bu kamera görüntü netliğini ve dijital yakınlaştırmayı artırmak için geliştirilmiş işlemlerle birlikte gelecek.

Redmi Weibo hesabı, “200 MP görüntülerde yeni bir yükseklik” sunmak için Mediatek ve Samsung ile yaptığı üç yönlü ortaklıkla övünerek bir dizi teaser’da ayrıntıları açıkladı. ISOCELL HP3 sensörü Redmi Note 12 Pro+‘da kullanılan sensörle aynı, ancak yeni 4nm yonga seti burada en önemli performans farkı olacak.

Şirket lansman tarihini henüz açıklamadı, sadece “bu ay görüşürüz” dedi. Bu nedenle bir iki hafta içerisinde bekleyebiliriz. Redmi’nin Note 13 serisine başka hangi telefonların katılacağı konusunda henüz net bilgimiz yok fakat takipteyiz. Fakat ilk gelecek modeller arasında bir normal ve bir Pro kesin gibi görünüyor. Bunlar sadece ön görü, marka tarafından açıklanan net bir şey henüz yok.

Önceki modelin de 200MP lense sahip olduğunu belirtmekte fayda var, dolayısıyla bu seride bir yenilik sayılmaz. Ancak performans gibi diğer konularda da iyileşme bekleniyor.

Redmi Note 13 Pro Plus, Xiaomi’nin en çok satan uygun fiyatlı akıllı telefon serisi olduğu için bu tanıtımı heyecanla bekliyoruz. Netleştiğinde sizleri bilgilendireceğiz.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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