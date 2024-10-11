Redmi Note 14 5G global versiyonu piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Eylül ayında Çin’de tanıtılan Redmi’nin Note 14 serisi kısa zamanda gördüğü büyük ilgi ile en popüler akıllı telefonlar listesinin ilk sırasına yerleşti. Xiaomi de Redmi’nin Note 14 serisini globalde tanıtmaya hazırlanıyor. Endonezya akıllı telefon sertifikasyon sitesinde görüntülenen Redmi Note 14 5G özelikleri ile ilgili merak edilenler içerikte…

Redmi Note 14 5G Global Versiyonu Çıkıyor!

Orta segmentin en çok tercih edilen markalarından olan Redmi’nin yeni serisi kısa bir zaman önce Çin’de lanse edildi ve en beğenilen akıllı telefonlar listesinde yerini aldı. Redmi Note 14 serisi şimdi de küresel pazara açılıyor. Ortaya çıkan haberlere göre Redmi Note 14 5G küresel sürümü 24094RAD4G model numarası ile geliyor. Kodun sonunda yer alan G harfi, cihazın global versiyonu olduğunu kanıtlıyor.

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Redmi Note 14 5G’nin Çin dışındaki pazarlara da satışı onaylandı ve Endonezya’da SDPPI’dan geçti. Cihazın küresel varyantının özellikleri henüz bilinmiyor. Bilindiği üzere telefonlar pazarlara göre farklı nitelik taşıyabiliyor. Yani Redmi Note 14 5G global varyantı, Çin pazarına sürülen sürümden bazı özelliklerde ayrışabilir. Ancak yine de genel özellikler bakımından fikir olması adına Redmi Note 14 5G özelliklerini aktaralım…

Mediatek Dimensity 7050 Ultra İşlemci

Xiaomi’nin orta seviye telefon markası Redmi’nin Çin’de oldukça beğenilen modeli Redmi Note 14 5G gücünü, Mediatek Dimensity 7050 Ultra işlemcisinden alıyor. 12 GB’a kadar RAM belleğe sahip olan cihaz 256 GB’a kadar da depolama alanı ile geliyor. Batarya kısmına baktığımızda ise Note 14 5G’nin 5110 mAh kapasiteli bir pile sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte 45 W’lik hızlı şarj desteği de mevcut.

Ekran tarafında ise 6,67 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlük sunan bir OLED panel yer almakta. 120 Hz’lik tazeme hızı sunan ekran parlaklık seviyesi olarak da oldukça yüksek bir değere sahip; 2100 nit. Gorilla Glass 5 koruması bulunan OLED panelin altında ise parmak izi okuyucu yer almakta.

Kullanıcıların en çok önem verdiği noktalardan biri de elbette kamera özellikleri. Bu kapsamda cihazın ana kamera kısmında OIS destekli 50 Megapiksel çözünürlüklü Sony LYT-600 yer alırken 2 Megapiksel çözünürlüklü bir sensör daha bulunmakta. Selfie kamerasında ise cihaz 16 MP çözünürlük sunmakta.