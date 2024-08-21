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Xiaomi orta seviyeye güçlü bir telefonla geliyor; Redmi Note 14 Pro 5G. Xiaomi meraklıları tarafından heyecanla beklenen telefon, Qualcomm’un yeni orta seviye işlemcisi olan Snapdragon 7s Gen 3 ile gelecek. Redmi Note 14 Pro 5G işlemcisiyle fark yaratacak. İşte cihaz hakkında ortaya çıkan bilgiler…

Redmi Note 14 Pro 5G İşlemcisiyle Fark Yaratacak

Hem performansı iyi olsun hem de fiyatı yüksek olmasın diyenler için Xiaomi yeni telefonu Redmi Note 14 Pro 5G ile geliyor. Fiyat performans telefonları arasına girecek olan bu orta segment cihaz Qualcomm’un orta seviye telefonlar için ürettiği ve yeni tanıtılan Snapdragon 7s Gen 3 ile gelecek. Söz konusu işlemciyi kullanan ilk telefon Redmi Note 14 Pro 5G olacak.

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Redmi’nin bu yeni telefonunun Snapdragon 7s Gen 3 ile geleceği bilgisi HyperOS kaynak kodlarından anlaşıldı. Yani hali hazırda marka resmi bir açıklamada bulunmadı. Snapdragon 7s Gen 3 selef modelinde nazaran birtakım iyileştirmelerle gelmekte. Snapdragon 7s Gen 3 CPU performansı, 7s Gen 2 modeline göre yüzde 20 daha yüksek. Bununla birlikte GPU kısmında ise yüzde 40’lık bir güç artışı söz konusu.

CPU ve GPU performanslarındaki bu artışlara bakılırsa işlemcinin, oyun deneyimi ve çoklu görevlerde üstün performans göstereceği söylenebilir. İşlemcinin dışında Redmi Note serisinin yeni telefonu 14 pro 5G modelinin çıkacağı pazara göre farklı kamera kurulumları barındıracağı söylenmekte.

Note 14 Pro 5G İki Farklı Versiyon ile Geliyor

Redmi Note 14 Pro 5G küresel versiyonda üçlü kamera sistemi dahilinde bir telefoto lens yer alacak ve bu sayede telefonla kaliteli zoom yapılabilecek. Çin pazarına sunulacak olan 14 Pro 5G sürümünde ise üçlü kamera kurulumunda telefoto yerine makro kamera yer alacak. Bu özellik ise küçük boyutlu nesneleri yakın çekimde muhteşem bir kalitede çıkmasını sağlıyor.

Redmi Note 14 Pro 5G’nin ortaya çıkan özellikleri arasında kod adı ve model numarası da yer alıyor. Redmi Note 14 Pro 5G kod adı amethyst, model numarası ise O16U şeklinde. Ortaya çıkan ayrıntılara göre 14 Pro 5G kısa zamanda pazara sunulabilir. Xiaomi’nin bu yeni orta segment telefonu pazarda sıkı rekabet oluşturacak gibi görünüyor. Şimdili cihazın belli olan özellikleri bunlarla sınırlı ancak sızıntılar geldikçe biz de sizlerle paylaşıyor olacağız.