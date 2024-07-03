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Geçtiğimiz günlerde Redmi Note 14 serisi özelliklerinden bahsetmiştik. Fiyatına göre yüksek bir performans sunması beklenen serinin tasarımında Xiaomi, önemli değişikliğe gidiyor. Özellikle Redmi Note 14 Pro kamera özellikleri ve tasarımında büyük farklılıklar geliyor. İşte ayrıntılar…

Redmi Note 14 Pro Kamera Özellikleri ve Tasarımında Değişikliğe Gidiliyor

Xiaomi’nin yeni serisi Redmi Note 14’ün Eylül ayında kullanıcıya sunulması bekleniyor. Fiyat performans telefonu olması beklenen serinin ortaya çıkan özelliklerinden daha önce bahsetmiştik. Şimdi ise Çin’den gelen yeni bilgilere göre marka, Redmi Note 14 Pro modelinde hem kamera kurulumu hem de tasarım değişikliğine gidiyor.

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Çıkan sızıntılara göre Redmi Note 14 Pro modelinde kamera kurulumu orta kısma taşınıyor ve üçlü sensör kullanılıyor. Arka kısmın üst bölümünde büyük bir kamera adası olacak. Ön kamera kısmı ise ekranın üst tarafında ve gömülü bir şekilde tasarlanmış durumda.

Ortaya çıkan bilgilere göre yeni Note serisi diğerlerine nazaran daha gelişmiş ana sensör ile gelecek. Bu kapsamda Note 14 Pro’nun 50 MP çözünürlüğe sahip ana kamerası bulunacağı söylenmekte. Bunun yanı sıra kamera adasında periskop kamerasının bulunmayacağı da belirtiliyor; bu ise zoom özelliği için negatif bir gelişme diyebiliriz.

Note 14 Pro Kavisli Bir Ekranla Geliyor

Note 14 Pro ekran kısmında da selefine göre farklılıklar mevcut. Kavisli bir ekrana sahip olan Note 14 Pro’da kenarlar yuvarlatılmış bir tasarıma sahip olarak gelecek. Bu bakımdan cihaz Note 13 Pro’dan ayrışıyor diyebiliriz. Çift kavisli panele sahip olan Note 14 Pro modeli Snapdragon 7 serisi yonga seti barındıracak.

Cihazın diğer özelliklerinde baktığımızda ise 5100 mAh’lık büyük bir batarya görüyoruz. Note 14 serisinin üç modelinde de Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 işletim sistemi bulunacak. Serinin bahse konu 3 modeli; Redmi Note 14, Note 14 Pro ve Note 14 Pro+ şeklinde olacak.

Xiaomi, Redmi Note 14 serisini Eylül ayında, yeni amiral gemisi Xiaomi 15 serisini ise Ekim ayında tanıtması bekleniyor. Sonbahar aylarında bir Xiaomi rüzgarı esecek desek sanırım yanlış olmaz. Redmi Note 14 serisi daha uygun fiyatlı ancak yüksek performansa sahip telefonlar olarak piyasaya sürülecek iken Xiaomi 15 ise üst segment, amiral gemisi telefonlar olarak piyasada yerini bulacak. Her iki seri de merakla beklenmekte.