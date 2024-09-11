Ana Sayfa » Akıllı Telefon Redmi Note 14 ve 14 Pro Özellikleri Ortaya Çıkmaya Devam Ediyor Akıllı Telefon Redmi Note 14 ve 14 Pro Özellikleri Ortaya Çıkmaya Devam Ediyor Emine Emre 1 Görüntüleme

Xiaomi’nin orta seviye telefon serilerinden olan Redmi Note 14’ün bazı nitelikleri daha evvel ortaya çıkmıştı. Şimdi ise güvenilir kaynaklardan yeni bilgiler geldi. Serinin bazı telefonları hakkındaki bilgiler doğrulanırken çıkış tarihi hakkında da söylemler bulunuyor. Piyasaya çıkmasına çok az bir süre kalan Redmi Note 14 ve 14 Pro özellikleri hakkında gelen duyumları içeriğimizde derledik. İşte detaylar…

Redmi Note 14 ve 14 Pro Özellikleri Ortaya Çıkmaya Devam Ediyor

Orta seviye telefon arayışında olanlar için Redmi oldukça uygun bir seçenek diyebiliriz. Teknoloji devi Xiaomi’nin markası olan Redmi, orta segmentte büyük bir pazar payına sahip ve Note serisi de son derece beğenilmekte. Redmi Note 14 modellerinin çıkmasına az bir süre kala telefonlar hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte Redmi Note 14 ve 14 Pro cihazları hakkında ortaya çıkan bilgiler…

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Redmi Genel Müdürü Wang Teng Thomas, Redmi Note 14 ve Note 14 Pro nitelikleri ile alakalı bazı açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda her iki modelin de IP68 sertifikasına sahip olacağı yani toza ve suya karşı dayanıklı bir yapıyla geleceği belirtildi. Selef serinin Note 13 Pro+ modeli de IP68 sertifikasına sahipti ancak serinin diğer modelleri IP54 sertifikası ile gelmişti.

Wang Teng Thomas’ın aktardığı üzere Note 14 serisi batarya ömrü bakımından ve de dayanıklılık bakımından selef seriye göre yükseltilmiş özelliklerle gelecek. Bu konuda farklı bir detay bulunmuyor ancak 13 serisindeki modellere bakacak olursak Note 13 Pro’nun 5100 mAh kapasiteli bir pil ve 67W şarj desteğine, Note 13 Pro Plus modelinin ise 5000 mAh’lık bir pil ile 120 W şarj desteğine sahip olduğunu hatırlatabiliriz.

Kavisli Ekran, OLED Panel

Redmi Note 14 serisinin son sızdırılan özellikleri arasında kamera ve ekran nitelikleri ile alakalı bilgiler yer almakta idi. Bu kapsamda Note 14 Pro ve Note 14 Pro+’ın kavisli bir ekranla geleceğini söyleyebiliriz. 1,5 K çözünürlük, 120 Hz OLED panel ile gelecek olan telefonlar ekran özellikleri bakımından oldukça yükse bir performans vaat ediyor diyebiliriz.

Kamera kısmına baktığımızda ise arka kurulumda 50 MP çözünürlüklü 3 sensörün yer alması bekleniyor. Note 14 Pro modelinin işlemci tarafında ise orta segmente yönelik tasarlanan Qualcomm’un en yenilerinden Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinin yer alacağı söylenmekte. Pro Plus modelinin ise MediaTek’in Dimensity 7350 çip seti ile gelmesi beklenmekte. Ayrıca bu sürümde 90 W şarj desteği olması da bekleniyor.

Redmi Note 14 Ne Zaman Çıkacak, Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Note 14 çıkış tarihi henüz resmi bir şekilde lanse edilmedi. Ancak gelen bilgilerden serinin Eylül ayı içerisinde lanse edileceğini gösteriyor. Fiyat konusunda da henüz bir sızıntı gelmiş değil. Orta seviyeye güçlü bir şekilde gelecek olan Redmi Note 14 serisi hakkında yeni duyumlar ya da resmi açıklamalar geldiğinde biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.