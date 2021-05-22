Redmi Note 8 2021 Tasarım Detayları Belli Oldu!

Xiaomi‘nin alt markası olarak akıllı telefon pazarında yer alan Redmi, dünya çapında oldukça iyi satış rakamları elde etmeye devam ediyor. Şirket 2019 yılında piyasaya sürdüğü Note 8 modeliyle küresel pazarda 25 milyon adet satış gerçekleştirmiş durumda.

Bunun üzerine firma, bu modelinin yenilenmiş bir halini daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Redmi Note 8 2021 olarak karşımıza çıkacak olan cihazın, henüz resmi çıkış tarihi açıklanmadı ancak bugün telefonun tasarımını belli eden bir teaser Xiaomi‘nin Twitter hesabından paylaşıldı.

Paylaşılan bu yeni görsele baktığımızda yeni modelin bir önceki nesil ile aynı tasarım hatlarına sahip olacağı belli olmuş oldu. Şirket 2019‘da çıkan Note 8‘de olduğu gibi 2021 modelinde de su damlası çentiğini kullanmaya devam ediyor. Ayrıca Mavi renk seçeneği ile ortaya çıkan cihazın birden fazla renk seçeneğinin de olması bekleniyor. Aynı zamanda cihazın sol tarafında ise bir SIM kart yuvasının olduğu görülüyor. Şuan için paylaşılan görselde cihazın sol tarafında bir güç tuşu ya da ses düğmeleri bulunmuyor.

Ayrıca ortaya çıkan bu görselde cihazın arka tarafı gösterilmiyor bu yüzden kamera kurulumu ve arka kasa tipini ne olduğu henüz bilinmiyor. Herhangi bir özelliği açıklanmayan cihazın daha önce sızdırılan özelliklerine baktığımızda, Helio G85 yonga seti 4 GB RAM / 64 / 128 GB dahili depolama alanı ve 22 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya kapasitesinin olacağı bildiriliyor. MIUI 12.5 ile çalışacak olan yeni modelin, 48 Megapiksel ana olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumunu olacağı tahmin ediliyor.