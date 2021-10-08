Redmi Note 8 ve Redmi Note 9 Pro’ya Güncelleme Geldi

Geçen ay Xiaomi, MIUI 12.5 Enhanced Edition güncellemesini paylaşmıştı. Şirket bu güncellemeyi geçen hafta yayınlamaya başladı. Bugün, Redmi Note 8 ve Redmi Note 9 Pro 5G bu güncellemeye kavuştu.

Xiaomi, Redmi Note 8 ve Redmi Note 9 Pro 5G için MIUI 12.5 Enhanced Edition güncellemesini dağıtmaya başladı. Bu telefonlar için yeni sistem güncellemesi aşağıdaki yapı numaralarıyla birlikte geliyor.

-Redmi Note 8 – V12.5.2.0.RCOCNXM

-Redmi Note 9 Pro 5G – V12.5.4.0.RJSCNXM

Redmi Note 8

Remi Note 8, Çin dışında da aynı isimle satışa çıktı. Öte yandan Redmi Note 9 Pro 5G, bazı pazarlarda Mi 10i 5G ve Mi 10T Lite 5G olarak satılıyor. Bu güncellemenin küresel olarak dağıtılması da an meselesi.

Fakat diğer ülkelerin ne zaman bu güncellemeye sahip olacağını henüz bilmiyoruz. Detayları öğrenmek için bizi takipte kalmayı unutmayın.