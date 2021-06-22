Redmi Note Serisi Telefonlara 100W Şarj Desteği Geliyor!

Xiaomi, Redmi Note serisi altında başarılı bir orta sınıf akıllı telefon serisine sahip ve şirket için satış rekorları kırıyor. Bu esas olarak, paranın karşılığını veren performans ve üst düzey telefonlarda bulunan bazı ilginç özelliklerden kaynaklanıyor.

Yeni bir rapora göre şirket, ileriye dönük olarak Redmi Note serisi akıllı telefonlara 100W şarj desteği sunmayı planlıyor. Şu anda markanın bu seride sunduğu en yüksek şarj desteği 67W idi.

Kısa süre önce Xiaomi, yeni HyperCharge Hızlı Şarj çözümünü tanıttı ve 200W kablolu şarjın 4.000 mAh pili yalnızca üç dakikada yüzde 50’ye kadar şarj edebileceğini ve tamamen şarj olmasının yaklaşık sekiz dakika sürdüğünü gösterdi.

Benzer şekilde, 120W kablosuz şarj çözümü, 4.000 mAh pili sadece birkaç dakika içinde yüzde 10’a kadar şarj edebiliyor ve yüzde 50’ye şarj olması yedi dakika sürüyor. Pili tamamen şarj etmek ise sadece 15 dakika sürüyor.

120W kablosuz HyperCharge, Xiaomi’nin geçen yıl Ekim ayında duyurulan 80W kablosuz şarjının devamı olarak piyasaya sürüldü. 80W kablosuz şarj teknolojisi, 4.000 mAh pili 19 dakikada tamamen şarj edebiliyor.

Geliştirmeye bakıldığında, Xiaomi’nin orta sınıf Redmi Note serisi akıllı telefonlar için 100W hızlı şarj desteği sunacağı, markanın premium veya amiral gemisi cihazlarının 200W hızlı şarj desteği ile geleceğini gösteriyor.