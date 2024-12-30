Redmi yeni üst segment telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor; Redmi Turbo 4. Cihazın tanıtımı 2 Ocak’ta gerçekleştirilecek ancak şimdiden pek çok özelliği belli olmuş durumda. Bu yeni Redmi amiral gemisi telefonun pek çok özelliği dikkat çekse de en çok yonga seti konuşulmakta; Redmi Turbo 4 Dimensity 8400 Ultra ile geliyor. İşte ayrıntılar…

Redmi Turbo 4 Dimensity 8400 Ultra ile Geliyor!

Redmi Turbo 4, Dimensity 8400 Ultra ile gelen ilk telefon olacak ve bu bakımdan heyecanla beklenmekte. Redmi yeni telefonunun tasarımını lansmandan önce paylaştı ve bundan dolayı cihazdan beklentiler daha da artmış durumda. Yüksek bir performansla gelmesi beklenen telefon MediaTek’in yeni işlemcisi Dimensity 8400 Ultra yonga setini barındıracak. Redmi Turbo 4, söz konusu işlemciyi kullanan ilk telefon olacak.

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Tasarımıyla da dikkat çeken Redmi Turbo 4, biraz iPhone 16’yı andırıyor diyebiliriz. Cihazın arka kısmı mat cam ile kaplanmış ve boydan bir kırmızı çizgi bulunuyor ve bu da telefona hoş bir hava katıyor. Telefonun arka kamera kurulumunda üst üste konumlanmış iki adet sensör yer almakta. Bunlardan ilki 50 MP’lik bir ana kamera, ikincisi ise 8 MP çözünürlüklü bir yardımcı sensör olarak karşımıza çıkıyor. Kameranın çevresindeki kırmızı detaylar ise tasarımı oldukça güçlendirmiş durumda.

Redmi Turbo 4 ön tarafında ise düz bir panel yer almakta. Üst kısımda mikrofon, hoparlör ve IR Blaster yer alırken, sağ tarafta güç düğmesi ve ses açma – kapama tuşları bulunmakta. Alt tarafa baktığımızda ise SIM girişi, USB-C girişi, mikrofon ve hoparlör yer almakta. Beyaz, siyah ve mavi renk opsiyonları ile gelecek olan Redmi Turbo 4, globalde Poco X7 Pro olarak markalanmış bir şekilde piyasaya çıkacak.

16 GB RAM, 512 GB Depolama Alanı!

6,67 inç büyüklüğünde AMOLED panele sahip olan Redmi Turbo 4, 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Kamera özellikleri de segmentine göre son derece yeterli olan Redmi Turbo 4’ün selfie kamerası ise 20 MP çözünürlüğünde olacak. İşletim sistemi kısmında ise Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 yer almakta.

Performans bakımından seviyesinin üzerinde bir sonuç vermesi beklenen Redmi Turbo 4’ün Dimensity 8400 – Ultra yonga setinden gücünü alacağını yukarıda belirtmiştik. Cihazın RAM kısmında 16 GB’lık bir bellek, depolama alanı kısmında ise 512 GB’lık bir kapasite yer alacak. Batarya tarafında ise oldukça güçlü bir pile sahip olan Redmi Turbo 4, 90 W’lık hızlı şarj desteği ile gelecek. Redmi Turbo 4’ün her bakımdan oldukça yüksek performans sergileyerek geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi beklenmekte.