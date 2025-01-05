Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Xiaomi’nin orta segment telefonu Redmi Turbo 4 performansı dudak uçuklattı. Orta segmente gelen cihaz fiyat performansın kralı denilebilir. AnTuTu kıyaslama platformunda yapılan test sonuçlarına baktığımızda Redmi Turbo 4, pek çok telefonu geride bırakarak zirveye oturdu. Mediatek’in Dimensity 8300 Ultra yonga setinden gücünü alan telefon hakkında merak edilenler içerikte.

Redmi Turbo 4 Performansı Dudak Uçuklattı!

Orta seviye akıllı telefon piyasasının güçlü oyuncularından biri olan Redmi yeni telefonu Redmi Turbo 4 ile piyasada büyük yankı uyandırdı. Antutu platformunda kıyaslanan cihaz CPU ve GPU testlerinde rakiplerini geçerek birinci oldu. Tam bir fiyat performans telefonu olan Turbo 4, MediaTek Dimensity 8400 Ultra işlemciden gücünü almakta. Rakipleri arasında ise Qualcomm’un aynı seviye işlemcisi Snapdragon 7+ Gen 4’den gücünü alan telefonlar yer alıyor.

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Antutu testlerinde ortaya çıktığı üzere Dimensity 8400 Ultra, Snapdragon 7+ Gen 4’ü geride bıraktı. Bu aslında tam bir Qualcomm vs Mediatek yarışı denilebilir ki burada kazanan Mediatek oldu. Dimensity 8400 Ultra CPU testinden 1 milyon 799 bin puan aldı ki bu Qualcomm’un iki işlemcisinin aldığı puandan daha yüksek. Bu bağlamda CPU testinde Snapdragon 8s Gen 3’ün 1 milyon 654 bin, Snapdragon 7+ Gen 4’ün ise 1 milyon 497 bin puan aldığını söyleyebiliriz.

Mediatek Dimensity 8400 Ultra’nın CPU testinde muhteşem bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. GPU kısmında da yine bahse konu işlemci rakiplerine fark atmayı başarmış durumda. Bu kapsamda Dimensity 8400 Ultra’nın 3DMark test sonucu 4086 puan seviyesinde; Snapdragon 8s Gen 3 ise bu alanda 3161 puan alarak yine MediaTek’in gerisinde kaldı.

Özellikleri Neler?

Kısa bir zaman önce tanıtılan Redmi Turbo 4 piyasada en çok satan telefonlar arasına girecek gibi görünüyor. Muhteşem bir performans sergileyen cihazın özelliklerine kısaca değinecek olursak da öncelikle 6,67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüklü LTPS OLED panel barındırdığını söyleyebiliriz. 120 Hz tazeleme hızı sunan cihaz 3200 nit parlaklık noktası, 1920 Hz PWM ve Dolby Vision desteğine sahip.

12 GB ve 16 GB’lık RAM seçenekleri ile gelen Turbo 4, 256 ve 512 GB’lık da depolama alanı sunmakta. 50 MP Sony LYT6600 ana kamerası bulunan Redmi Turbo 4’te 8 MP’lik ultra geniş açı kamera ve 20 MP’lik de selfie kamerası yer almakta. Batarya kısmında da oldukça güçlü bir pil ile gelen cihaz 6550 mAh bataryaya sahip ve 90 W’lık da şarj desteği bulunmakta.