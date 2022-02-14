Redmi ve Mercedes Ortaklık Kurdu!

Xiaomi destekli marka Redmi bugün resmi olarak Mercedes-AMG F1 takımıyla bir ortaklık duyurdu. Şirket, Mercedes’in olağanüstü performansı keşfetmek için özel cep telefonu ortağı olarak hizmet edeceğini söylüyor.

Duyuru ayrıca, sınırlı sayıda bir model olması beklenen Redmi K50 Mercedes F1 akıllı telefonun piyasaya çıkacağını da ima ediyor. Şu anda, bu telefon hakkında pek bir bilgimiz yok.

Mercedes Edition akıllı telefon; arka panelin orta kısmında siyah üçgen elemanlara sahip gri renkli bir arka panel de dahil olmak üzere Mercedes F1 otomobillerinin ikonik renk şemasıyla gelecek. Üçgenlerin iki tarafı camgöbeği rengiyle ve kamera modülüne sahip parlak bir RGB şeridiyle kaplanacak.

Telefon ayrıca arka panelin ortasında dikey olarak uzanan; iki koyu Gri yarış çizgisine ve sağ üst köşede ikonik Mercedes rozeti ile birlikte; bir Mercedes AMG Petronas F1 Team markasına sahip olacak.

Redmi K50 Gaming Edition, Gorilla Glass Victus korumasının yanı sıra; 2400 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü, 120Hz yenileme hızı ve 480Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6.67 inç OLED Full HD+ ekrana sahip olacak.