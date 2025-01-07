Redmi’den 115 Dolara Telefon Geliyor, İşte Redmi 14C 5G Özellikleri!

Fiyat performans telefonları ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Redmi uygun fiyatlı telefonlar arasına yeni bir oyuncu daha kazandırdı. Redmi’den 115 dolara telefon geliyor; Redmi 14C 5G. Bütçe dostu telefon arayışında olanlar için oldukça uygun bir cihaz olan Redmi 14C 5G özellikleri ve fiyatı içerikte.

Redmi’den 115 Dolara Telefon Geliyor

Redmi geçtiğimiz yıl giriş seviye telefon olan Redmi 13C 5G modelini piyasaya sunmuş ve cihaz satış rekorları kırmıştı. Hindistan’da 5G teknolojisine sahip en çok satan telefonlar arasına giren Redmi 13C 5G’nin halef modeli olan Redmi 14C 5G de en çok tercih edilen telefonlar arasına girmeyi hedefliyor. Bütçe dostu Redmi telefonlar arasında yerini alan Redmi 14C 5G özelliklerine bakalım…

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Redmi 14C 5G, Qualcomm’un 2023 yılında piyasaya sunduğu Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden gücünü almakta. Bahse konu yonga seti 4 nm üretim sürecinden geçmiş ve dolayısıyla bu telefon bulunduğu seviyenin en verimli telefonu olmayı başarıyor. Snapdragon 4 Gen 2; 2 tane Cortex-A78 çekirdeği ve 6 tane de Cortex-A55 çekirdeği barındırıyor. Bununla birlikte Snapdragon X61 modem 2.5Gbps hızına kadar çıkabilmekte. Tüm bu nitelikler göz önünde bulundurulduğunda Redmi 14C 5G, uygun fiyatlı telefon satın almak isteyenler için oldukça iyi bir seçenek denilebilir.

Redmi 14C 5G Özellikleri

Günlük kullanım için son derece yeterli bir performans sunacak olan cihaz, 4 GB ve 6 GB’lık RAM seçenekleri ile gelmekte. Depolama alanı kısmında ise 64 GB ve 128 GB’lık versiyonları mevcut. Selef modeline göre daha iyileştirilmiş bir model olarak gelecek olan Redmi 14C 5G, tam bir fiyat performans telefonu denilebilir.

Redmi 14C 5G ekran kısmında 6.88 inç büyüklüğünde HD+ IPS LCD panel yer almakta. 120 Hz yenileme hızına sahip olan cihaz, bu alanda da segmentinin en iyisi denilebilir. Ayrıca Redmi’nin bu yeni uygun fiyatlı telefonu Full HD 30fps video kaydı yapabilmekte. 5160 mAh kapasiteli bir batarya ile gelen telefon 33 W şarj desteğine ve 18 W’lık hızlı şarj desteğine sahip.

Fiyatı Ne Kadar?

Cihazda bir hoparlör bulunmakta ancak optimizasyonla oldukça yüksek ses seviyelerine çıkabilmekte. 2 yıl yazılım, 4 yıl da güvenlik güncellemesi ile gelen cihazın, segmentinde en çok satanlar arasına girmesi bekleniyor. Redmi 14C 5G fiyatına değinecek olursak da 115 dolardan başladığını ve RAM – depolama alanı opsiyonlarına göre fiyatın değiştiğini söyleyebiliriz.

Redmi 14C 5G özelliklerini kısaca listeleyelim: