Replika Ne Demek? Replika Telefon Nedir?

Replika, herhangi bir orijinal ürünün birebir kopyalanmasıyla elde edilen şeylere denir. Böylelikle elde edilen ürünler hem uygun fiyata hem de daha çok pazar alanına sahip olur. Günümüzde hemen hemen her ürünün replikası piyasada mevcuttur. Özellikle telefon, ayakkabı ve çanta ürünlerinde replika uygulanması daha fazladır.

Replika ürünlerin pazar alanı çok geniştir. Şöyle ki alım gücü fazla olmayan ülkelerde orijinal ürünlerden daha fazla replika ürün bulunur. Ham madde ve işçilik açısından orijinalinden daha ucuz olan replika ürünler, yasa dışı yollar ile piyasaya sürülür. Replika ürünleri çakma, yan sanayi, taklit ve imitasyon ürünleri olarak da bilinir.

Replika ürünler, ilk bakışta orijinali ile arasında hiçbir fark görülmez. Hatta birçok tüketici farkında olmadan replika ürünleri satın alabiliyor. Ancak bilinçli tüketiciler, replika ürünleri kolaylıkla fark eder. Bu sorunu çözmede, fiyat ve malzeme gibi unsurlar tüketicilere yardımcı olur.

Replika Telefon Nedir?

Her geçen gün teknoloji sektörü gelişmekte. Bu durumda da bir çok replika teknoloji ürün ortaya çıkıyor. Replika ürünlerinin başını ise replika telefonlar çekiyor. Orijinal telefon ile replika telefonu ilk bakışta ayırt etmek neredeyse imkansızdır. Replika telefonların en belirgin kusurları ise donanım ve performansıdır.

Örneğin replika iPhone telefonlarda IOS işletim sistemi yer almaz. Bunun yerine tüm replika telefonların sahip olduğu Android işletim sistemi yer alır. Ancak pazarlama taktikleri ile bu iPhone replika telefonlar, IOS işletim sistemine sahipmiş gibi gözükür. Ayrıca replika telefonlar, çevresine orijinal telefonlardan daha fazla radyasyon yayar.

Replika Telefon Sağlığa Zararlı Mı?

Günümüzde yeni çıkan her akıllı telefonun bir SAR değeri mevcut. SAR, akıllı telefonların insan vücuduna yaydığı radyasyon miktarını temsil etmektedir. Akıllı telefonlarda ki SAR değerleri, yaydıkları radyasyon ile doğru orantılıdır. SAR değeri büyüdükçe akıllı telefonların yaydığı radyasyon miktarı da büyür.

Bu durum, insan sağlığı için gerçekten önemlidir. Şu an hali hazırda teknoloji devi olan firmalar, SAR değerini minimum seviyede tutuyor. Ancak replika telefonlarda SAR değeri kontrol edilmiyor. Ayrıca replika telefonlarda herhangi bir sağlık sertifikası bulunmuyor.

Yüksek SAR Hangi Hastalıklara Yol Açar?

SAR değerinin yüksek olması, insan vücudunda birçok hastalığa sebep oluyor. Bu hastalıklar şu şekilde;

Kısırlık

İşitme kaybı

Baş ağrısı

Yüksek tansiyon

Kan kanseri

Kadınlarda düşük

Replika telefonlar her ne kadar ekonomik açıdan uygun olsa da sağlığınızı göz ardı etmeyin. Hem cebiniz hem de sağlığınız için orijinal telefonları tercih etmeye çalışın.

Ayrıca bkz: Replika Telefonlar