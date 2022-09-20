Roblox hediye kartları nasıl kullanılır?

Bir sanal yaratım ve oyun platformunun zamana direndiğini görmek nadirdir; geliştiriciler genellikle platformu desteklemek için çok az çaba harcarlar veya kullanıcılar daha fazla araç ve kaynağa acıkırlar ve geliştiriciler arz ve talebe ayak uyduramaz. Ancak Roblox için durum böyle değil.

Roblox, oyun projelerinizin benzer düşünen diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak paylaşıldığı, oyuncular için iyi kurulmuş bir meta veri deposudur. Platform burada kalacak, bu yüzden Roblox ile başlamak için asla geç değildir. Bununla birlikte, eğrinin önüne geçmek için, Robux’ta para yatırma, kozmetik satın almak, oyun içi yükseltmeler, oyunlar ve özel sunucular edinmek için kullanılan premium bir para birimi gibi Roblox’un sunduğu lüks kaynaklardan bazılarını seçebilirsiniz veya belki daha sonra kullanmak üzere bir Roblox Kredi zulası oluşturmak istersiniz. Ne de olsa Roblox, parlak yeni Chromebook’unuzda, tabletinizde ve telefonunuzda metaverse’de saatler geçirdikten sonra her kuruşuna değecek bir zaman havuzudur.

Bugünün kılavuzu, bir Roblox hediye kartının nasıl kullanılacağını kapsar, böylece bu tatlı Robux kredilerini kazanmaya başlayabilir ve aynı zamanda üyelik programını seçerseniz oyunun premium avantajları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Roblox hediye kartı nasıl kullanılır

Ne yazık ki, uygulama doğrudan Roblox hediye kartlarının kullanılmasını desteklemiyor, bu nedenle bu işlemi tamamlamak için bir mobil web tarayıcısında oturum açmanız gerekecek.

Mobil web tarayıcınızı açın ve adres çubuğunuza http://www.roblox.com URL’sini girin. Roblox’un ana web sitesine gitmek için tarayıcıda Devam‘a dokunun. Sonraki sayfada, devam etmek için Roblox giriş bilgilerinizi girin.

Hesabınızın ana sayfasına yönlendirileceksiniz. Değilse, tarayıcıda Devam’a dokunun. Ana sayfanın en altına gidin ve Hediye kartlarını bulun/dokunun.

Görsel kaynak: androidpolice.com

Roblox’un hediye kartları sayfasına yönlendirileceksiniz. Sayfanın en üstünde bulunan Kullan’a dokunun. Boş Kod alanını Roblox hediye kartınızın koduyla doldurun ve bitirmek için Kullan’a dokunun. Roblox Kredisi veya Robux kullanabilirsiniz. Neyi kullanacağınızdan emin değilseniz, hesabınız için en fazla seçeneği (aylık abonelik gibi) açmak için Roblox Kredisi eklemenizi öneririz.

Kartınızı kullandıktan sonra bir başarı mesajı alacaksınız. Hemen harcamak istiyorsanız Kredi Kullan‘a dokunabilir veya gelecekteki satın alımlarınız için bakiyenizi korumak için sayfayı kapatabilirsiniz.

Uygulamada ödeme yönteminiz olarak ayarlanmış Roblox hediye kartınızla Robux satın almanın imkansız olduğunu belirledik. Esasen bağlantılı Google hesabınız, Google Play Store’daki uygulamalar içinde yapılan satın alma işlemlerini gerçekleştirir. Ancak bir Google Play Store hediye kartını hızlı bir geçici çözüm olarak kullanabilirsiniz.

Kredi bakiyenizi nerede bulabilirsiniz?

Kredi bakiyenizi (1) Hediye Kartı kullanma sayfasından veya (2) Faturalandırma Ayarları sayfasını ziyaret ederek kontrol edebilirsiniz. Her iki sayfayı da ziyaret etmeden önce hesabınıza giriş yaptığınızdan emin olun. Kredi bakiyesi, (1) Hediye Kartı kullanma sayfasındaki Kullan düğmesinin altında bulunur ve aynı bakiye, (2) Faturalandırma Ayarları sayfasını ziyaret ederken Roblox kredisi altında da bulunabilir.

Premium üyeliğe karşı Roblox Kredisini Robux’ta kullanma

Bir Roblox hediye kartı kullanmak, hesabınızda birkaç seçenek açar. Birincisi, fonları Roblox’un birincil sanal para birimi olan Robux’a dönüştürmeyi seçmek. İkincisi ise Roblox’un abonelik hizmeti olan Roblox Premium’u satın almak. Harcamak için hemen para arıyorsanız, Robux en iyi seçenektir. Yine de, platformdaki genel deneyiminize fayda sağlayacak ekstra avantajların ve özelliklerin kilidini açmak için Roblox Premium’u seçebilirsiniz; her iki durumda da, yine de Robux’u alacaksınız.

Roblox Premium üyelik planları

Roblox Premium, kullanıma sunulduğunda Builders Club’ın yerini aldı; mevcut katmanlar, üyeliğinizle aylık olarak ne kadar Robux alacağınızı gösterir.

Premium 450 ($5/aylık) Premium 1000 ($10/aylık) Premium 2000 ($20/aylık)

Roblox Premium’un kilidini açmak, %10 Robux satın alma bonusu, eşya takas etme yeteneği, Avatar Mağazasında ve bonus aksesuarlarda özel indirimler ve deneyimlerde bulunan sadece premium eşyalara erişim kazanmanızı sağlayacaktır.

Roblox hediye kartları nereden alınır

Roblox hediye kartlarını dijital olarak edinebilir veya uygun bir satıcıdan fiziksel bir kopyasını satın alabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde hangi seçeneklerin mevcut olduğunu görmek için Roblox hediye kartı sayfasına göz atın. Dijital satın alma işlemleri için, satın alma sayfasına yönlendirilmek üzere perakendeci logosuna dokunun.

Bir hediye kartı satın almanın en basit yöntemi, doğrudan Roblox hediye kartı sayfasından bir tane almak ve istenen miktara dokunmaktır. İki seçeneğiniz olacak: ‘Arkadaş’ veya ‘Benim İçin’ ve ardından satın almak ve göndermek için kartınızın formunu, dijital (e-posta teslimi) veya fiziksel kopyasını (postayla gönderilir) seçin. Not: Fiziksel bir kopya gönderiyorsanız, geçerli bir adres girmeniz ve ödeme sırasında ek bir ücret ödemeniz gerekir; Ayrıca kartın gönderilmesini beklemeniz gerekecek.

Roblox’a bugün başlayın

Roblox kreasyonlarınıza ve hesabınıza daha fazla profesyonellik ve yetenek katması gereken kaynakları elde etmek için gerekli araçları vurguladığımıza göre, aşağıdaki Play Store widget’ı aracılığıyla başlığı indirerek Roblox uygulaması aracılığıyla yolculuğunuza başlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızı ve ailenizi sizinle Roblox deneyimine katılmaya davet etmeyi unutmayın. Ne de olsa Roblox, oyunları keşfetme ve yaratma konusunda ortak çıkarları paylaşan bir topluluğu kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

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