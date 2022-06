Saatlerin Anlamlı 2022 – Ters ve Çift Saatlerin Anlamı Nedir?

İnsanlar gün içerisinde birçok kez saate bakar. İşe giderken, okula giderken, bir yere yetişirken ve plan yaparken birçok kez saatimizi kontrol ederiz. Bazen saate baktığımız anlarda rakamlar arasında bir uyum görürüz. Bu uyum ters şekilde veya çift şekilde olabilir. Bu saat uyumunun bir anlamı var. Bugünkü yazımızda sizlere saatlerin anlamı hakkında bilgi vereceğiz.

İnsanların kontrol edemediği tek şey zamandır. Zaman su gibi akıp giderken, bizler bu akışa ayak uydurmaya çalışırız. Bu akışın durumunu öğrenmek ve plan yapmak için saatlerden faydalanırız. Gün döngüsü devam ederken saatler bizlere birçok şey ifade edebilir. Özellikle insanların son zamanlarda hasret kaldığı aşk ve sevgi bu ifadelerin içerisinde yer alır. Saate baktığınız karşınıza çıkan rakamlar, zamandan çok daha fazlasını gösterebilir.

İnsanlar hayatlarında bir umut bir ışık ararken ufak şeylere başvurur. Bunlardan en çok rastlananı saatlerin taşıdığı anlamlardır. Belki çoğu insan saatlerin üzerinde yazan rakamların bir şeyler ifade ettiği bilmiyordur. Saatlerin anlamları, ikili ilişkilerinizi yön verebilir, sizlere ilk adım atma konusunda yardımcı olabilir ve gününüzün iyi geçmesine sebep olabilir.

24 saatlik bir gün sürecine baktığımız zaman, 24 kez çift saatlere ve 13 kez de ters saatlere denk gelebiliriz. Bu durumda asıl önemli olan hiç farkında olmadan bu saatlere denk gelebilmektedir. Eğer bu saatlerin gelmesini beklersek, işin tüm büyüsü bozmuş olacağız. Her çift ve tek saat bizlere birbirinden farklı anlam ifade eder. Gün içerisinde birden çok bu saatlerle denk gelebilirsiniz. Bu durum tamamen batıl inanç ve saat falı olarak karşımıza çıkar. Kişiler bu fal sayesinde kendisini mutlu edebilir, günün akışına yön verebilir ve plan yapabilir.

Çift Saatlerin Anlamı

00.00 anlamı – Seni rüyasında görüyor

00.00 her ne kadar kötü bir durum gibi görünse de aslında çok güzel bir anlamı ifade etmektedir. Sizin sevdiğiniz ve içinizde ona karşı bir şey beslediğiniz kişi, sizi rüyasında görüyor demektir. Bir insanın rüyasına girmeyi başarabiliyorsanız, onu etkilemeyi ve aklında yer edinmeyi başardınız demektedir.

Rüyasında görme durumunu biraz daha açacak olursak, insanlar gün içerisinde bilinçaltına etki eden durumları geceleri uyku esnasında rüyalar vasıtasıyla görebilir. Bu da sevdiğiniz kişinin gün içerisinde aklına geldiğinizi ve sizi düşündüğünü gösterir. Sizi gün içinde bu kadar düşünen ve geceleri rüyasında gören birisini asla kaybetmeyin.

01.01 anlamı – Seni seviyor

24 saatlik gün dilimin ilk saat anlamı olan 01.01, bizlere karşımızdaki insanın beslediği duyguları gösterir. Eğer hiç beklenmedik bir anda bu saat dilimi ile karşılaşırsan, hayatınızda yer edinen kişi sizi gerçekten seviyor demektir. İlişkiniz güzel ilerliyor ve birbirinizi çok sevdiğinizi gösteren 01.01, karşılıklı denk geldiğini zaman insanlara muhteşem bir huzur hissiyatı verecektir.

02.02 anlamı – Senden hoşlanıyor

Karşınızdaki kişi şu an için duygularını tam olarak ifade edemese de, size karşı bir şeyler hissetmeye başlıyor. Şu an için sadece sohbet dahi etseniz, belli ki aklına yer edinmiş durumdasınız.

Senin doğru insan olup olmadığını anlamaya çalışıyor, o yüzden seninle ilgili şu anda uzun vadeli bir şey düşünmüyor, seni yakından tanımaya çalışıp güvenmek istiyor. Bu durum karşısında oldukça dikkatli adım atmalısın ve sadece kendin olmalısın.

03.03 anlamı – Sana aşık olmaya başlıyor

03.03 saatinin anlamı, bir çok insanın çok gerçekleşmesini istediği olayı taşıyor. Aşkın en güzel hali karşılıklı olan halidir. Siz birisine aşık olabilirsiniz ancak karşınızda ki insan sizi sevmezse aşkınız filizlenemez ve tek taraflı olarak kalır. Eğer bu durum karşılıklı olursa sizleri güzel zamanlar bekliyor demektir.

Eğer bu çift saatine denk gelirseniz, içinizde aşk duygusu beslendiğiniz kişinin size karşı duyguları olgunlaşıyor demektir. Şu an için sizi arkadaş olarak dahi de görse, artık kalbi farklı atmaya başlayacak gibi duruyor.

04.04 anlamı – Seni çok seviyor

Bu saate denk geldiyseniz eğer çok şanlı bir kişisiniz demektir. Özellikle insanlara bahşedilmiş en kutsal duygu olan sevgiyi sonuna kadar hissediyorsunuz demektir. Karşınızda ki kişi sizi sizden bile çok seviyor demektir. Bu insanı, hayatınızda tutmak için elinizden gelen her şeyi yapın ve ona sevginizi her daim göstermeyi ihmal etmeyin.

05.05 anlamı – Senden nefret ediyor

Çift saatler genel olarak olumlu olarak anlam taşısa da kötü anlamları da vardır. Zaten bu saate denk geldiyseniz hayatınızda yolunda gitmeyen bir durum vardır. Büyük ihtimal saatin anlamı taşıdığı nefret duygusunun neyden kaynaklandığını düşünüyorsunuzdur.

Özellikle sevdiğiniz bir insanın sizden nefret etmesi en istenmeyecek durumdur. Bu durumu bir an önce düzeltmeniz gerekmektedir.

06.06 anlamı – İlk adım için kötü gün

Sabahın ilk saatleri insanlar için bir çok şey anlam ifade etse de, bu saate denk geldiğiniz zaman yarın için planlarınızı iki kere düşünmeniz gerekmektedir. Özellikle 06.06 saatine denk geldiyseniz yarın için bir planınınız veya aşkınızı itiraf etme durumunuz varsa mutlaka ertelemelisiniz. Eğer inat yapıp bir şeyler yaparsanız, başınıza olumsuz şeylerin gelmesi kaçınılmaz olur.

07.07 anlamı – Senden çocuk yapmak istiyor

Eğer bu saat dilimine denk geldiyseniz büyük ihtimal mutlu bir şekilde devam eden bir evliliğiniz veya evlilik için gün sayan bir durumdasınızdır. 07.07 saatinin anlamı sizin belki de dünyaya bırakacağınız en güzel armağan çocuktur. Eşiniz sizinle beraber aşkınızı bir bedene taşımak istiyor demektir. Bu istediğin temelinde size karşı hissettiği güven ve sevgi duygusu yatmaktadır.

08.08 anlamı – Sana yemek teklif edecek

Günün en önemli öğünü olan kahvaltı, gününüzün iyi geçmesinde büyük bir rol oynar. Özellikle sevdiğiniz ile beraber yapılan kahvaltının üstüne başka bir aktivite yoktur. Eğer bu saat dilimine denk geldiyseniz, sevdiğiniz kişi size güzel bir kahvaltı ısmarlayacak gibi duruyor. O yüzden güzel giyinin ve kahvaltını tadını çıkarmaya bakın.

09.09 anlamı – Seni üzecek bir kelime söyleyecek

Karşınızdaki insanla her ne kadar güzel devam eden bir ilişkiniz olsa da, bu saat dilimine denk geldiğinize göre kısa bir zaman zarfı içerisinde diyeceği bir söz sizi gerçekten olumsuz etkileyecek. Ancak bu durum sizi sevmediği anlamı taşımıyor. Sadece sonunu düşünmeden ettiği bir söz, sizi biraz üzeceğe benziyor.

Seni derinden sarsacak ve bu kadar üzecek sözlerde bulunmasının bir nedeni yok aslında, onun kendi içinde yaşadığı ya da iş problemlerindeki çıkmazı sana yansıyacak. Kısa süre içerisinde hatasının farkına varacak.

10.10 anlamı – Senden ayrılmak için bahane arıyor

Eğer bu saate denk geldiyseniz, aşk hayatınız pek yolunda gitmiyor demektir. Karşınızda insan sizle olan bağı kopartmak için fırsat kolluyor demektir. Özellikle son günlerde sizlerde hal ve tavırlarından fark etmişsinizdir.

11.11 anlamı – Sana sürpriz hediye alacak

Karşınızdaki insan son günlerde oldukça heyecanlı olduğunu fark etmişsinizdir. Özellikle sizin etrafınızda fır dönüyor olmalı. Bunun sebebi size kısa zaman içinde bir sürpriz yapacağı anlamına geliyor. Bu sürprizin boyutu küçük mü büyük mü bilinmez ama sizi mutlu edeceği apaçık ortada.

12.12 anlamı – Seni ailesi ile tanıştıracak

Eğer bu saat dilimine denk geldiyseniz ilişkiniz bir tık daha ciddiyete biniyor demektir. Çünkü karşınızdaki insan sizi ailesi ile tanıştırmaya hazırlanıyor demek. Bu durum ilişkinin bir boyut öteye gideceğini belki de evlilik yolunda emin bir adım atılacağına işaret.

13.13 anlamı – Seninle konuşmaya utanıyor

Sevdiğin kişinin seninle konuşmak istediği bir konu var ancak bunu seninle konuşmaya utanıyor. Bu durumu içine atmış ve kendine büyük bir dert haline getirmiş. Bu sorunları acilen çözmeniz gerekiyor, birbirinize karşı daha açık olmalısınız. Sorunları içinize atmanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır.

14.14 anlamı – Evlenme teklifi etmeyi düşünüyor

Son zamanlarda eşinizle beraber hiç evlilik hakkında konuştunuz mu? Eğer konuştuysanız hiç merak etmeyin soru kısa zaman içerisinde tarafınıza yönlendirilecek. Kendinizi bu kutsal kuruma giriş için hazır hissediyor musunuz?

15.15 anlamı – Seninle kaçmak istiyor

Karışınızdaki insan artık bu ortamdan çok sıkılmış durumda, sizi de yanına alıp tüm buralardan kısa sürede olsa kaçmayı istiyor. Özellikle gözlerden uzak baş başa kalacağınız bir yere gitmeyi planlıyor.

16.16 anlamı – Seni arkadaşlarına anlatıyor

Karşınızdaki insan her fırsat bulduğu zaman en yakın arkadaşlarına sizden bahsediyor. Özellikle sizinle beraber ne kadar güzel vakit geçirdiğini anlatıyor. Şu ana kadar arkadaşları ile tanışmadıysanız hiç endişelenmeyin, onun arkadaşları arasında oldukça popülersiniz.

17.17 anlamı – Senin hayallerini kuruyor

Sen her ne kadar kafanı yastığa koyduğunda onu hayal ediyorsan, hiç merak etme o da senin ile aynı hayalleri paylaşıyor. Sevmek ve sevilmek ne kadar güzel olsa da hayallerde bu durum bam başka sevide. Gerçek hayatta şu an için imkansız olan şeyleri hayallerde çok kolay yapıyorsunuz.

18.18 anlamı – Seni herkesten çok seviyor

Son zamanlarda ne kadar huzurlu hissettiğinin fakında mısın? Bunu sebebi karşındaki insanın seni her şeyden öte seviyor olmasıdır. Özellikle sana olan aşkı her şeyin önüne geçmiş durumda. Bu durumun kıymetini bil ve karşındaki insana sıkıca sarıl.

19.19 anlamı – Seni öpmek istiyor

Sevgilin kısa zaman içerisinde sana olan duygularını bedene dökmek istiyor. Şöyle dudaklarından kocaman bir öpücük vermeye hazırlanıyor. Özellikle bu saat dilimine geldiysen kısa zamanda kocaman bir aşk öpücüğünün sana geleceğine hazır ol.

20.20 anlamı – Şu anda başkasıyla konuşuyor

İnsanlar arasında ister istemez bazı sorunlar oluşabilir. Önemli olan bu sorunları kısa sürede çözüme kavuşturmaktır. Eğer sevgilinizle yaşadınız sorunları ertelediyseniz, kısa süre içerisinde kalbiniz kıracak. Çünkü karşınızda ki insan sorunlardan sıkılmış ve çözümü artık başkalarıyla konuşarak arıyor.

21.21 anlamı – Seninle ilgili gelecek planı yapıyor

Şu ana kadar ilişkiniz süper gidiyor olmalı. Hiç merak etmeyin bu süper birlikteliğin sırrı, sevdiğiniz kişinin sizi gelecekte hayatında istemedir. Çok şanslısınız ki sevgiliniz sizinle ilgili ciddi ilişki planı kuruyor.

22.22 anlamı – Sana kahve ısmarlayacak

Eğer kahve içmeyi seviyorsanız, kısa zaman içerisinde sevgilinden kahve içme teklifi alacaksın. Beraber güzel bir kahve içeceksiniz ve hoş bir sohbet gerçekleştireceksiniz. Kısa zaman içerisinde 40 yıl hatır bırakmaya hazır olun.

23.23 anlamı – Senin ilk ve tek aşkı olduğunu düşünüyor

Her ne kadar senden önce bir şey yaşamamış olsa da veya hiç yaşamamış olsa da seni tamamen farklı görüyor. Özellikle sana karşı hisleri, hayatında ilk kez karşısına çıkıyor ve bu durum onu büyüsü altına alıyor. Bu muhteşem his karşısında sana olan aşkı her geçen gün daha da büyüyor.

Tek Saatlerin Anlamı

01:10 Saat Anlamı – Seni Hiç Sevmiyor

Karşındaki kişinin seni sevmesi için fazla mücadeleci davranıyorsun ama o seni hiç sevmiyor.

02:20 Saat anlamı – Senden Hoşlanmıyor

Sürekli göz göze geldiğiniz için senden hoşlandığını düşüyordun ama durum aslında sandığın gibi değil, senin bakışlarından rahatsız olduğu için sana bakıyor, aslında ortada bir hoşlantı yok.

03:30 Saat Anlamı – Sana Aşık Olmayacak

Bu kişinin kalbinde birisi var ama bu sen değilsin. Sen onu etkilemek için ne kadar çabalasan da her şey boşa gidiyor. Sevdiğin kişi başka birini sevdiği için aranızda bir şey olmayacak.

04:40 Saat anlamı – Seni Sevdiği Söylenemez

İlişkiniz çok güzel olacak diye başladı ancak zamanla senden beklediği enerjiyi alamadığını fark edince farklı kişilere yönelmeyi düşünüyor. Çünkü seni yeterince sevmiyor.

05:50 Saat Anlamı – Senden Hoşlanıyor

Karşındaki çekingen ve utangaç biri olduğu için sana bir türlü açılamıyor ama senden hoşlandığı çok açık. Eğer ki sen ona karşı duygularını belli edersen o da senden cesaret alıp sana doğru bir adım atabilir.

10:01 Saat Anlamı – Seninle Evlenmek İstiyor

Bu saatin anlamı seninle evlenmek istiyor çünkü her zaman yanında olmayı arzuluyor. Her an evlilik teklifi ile karşılaşabilirsin hazırlıklı olmalısın.

12:21 Saat Anlamı – Seni Sevmiyor

Her zaman onun seni sevdiğini düşünüyorsun ama aslında seni sevmediğini de fark ediyorsun. Bu fark edişi kabullenemeyip inatla onunla birlikteliğine devam ediyorsun. Bu inat sana hayatında karşına çıkan başka güzellikleri kaçırmana neden oluyor.

13:31 Saat Anlamı – Seni Umursamıyor

Sen ne kadar onu düşünürsen düşün o tam zıttı bir şekilde seni düşünmüyor hatta seni umursamıyor. Aklında hep başka şeyler var.

14:41 Saat Anlamı – Seninle Gelecek Planlıyor

İlişkinizde bu aşamaya kadar çok güzel anılar biriktirdiniz. Birlikte geçirdiğiniz zaman onun için birçok şey ifade ediyor. O yüzden hayatının geri kalanında seninle ilgili planlar yapıyor.

15:51 Saat Anlamı – Eski Sevgilinle Barışacaksın

Yaptığınız ufak hata yüzünden birbirinizden koptunuz ama bu kopuş sizde birbirinizi unutturamadı. Her an yeniden barışabilirsiniz.

20:02 Saat anlamı – Seninle Evlenecek

Sevdiğin kişinin seninle ilgili tek bir hayali var, bir an önce seninle evlenmek. Birlikteliğinizi güzel bir adımla taçlandırmaya hazır ol.

21:12 Saat anlamı – Hep Aklındasın

İnsanın aklı başka bir yerdeyse bir şeye odaklanabilmesi neredeyse imkansız. Sürekli onun aklını meşgul ettiğin için söylenenleri çoğu zaman duymuyor. Sen de onu düşündüğünü belli edip onu mutlu etmelisin.

23:32 Saat anlamı – Sana Aşık

Ufak bir ilgi başlayan birlikteliğiniz de onu kendine aşık etmeyi başardın. İlişkiniz bu seyrinde devam ederse evlilikle sonuçlanabilir. Birbiriniz için doğru kişi olduğunuzu düşünüyorsanız ilişkiniz için çaba göstermeyi ihmal etmemelisiniz.

