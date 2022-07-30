Kimliğinizin veya numaranızın açığa çıkmasını istemediğiniz durumlarda yardımınıza koşacak fake numaralar ile tüm gizliliğinizi koruyarak yapmak istediklerinizi yapabilirsiniz.

Sahte Numara Alma Nedir, Ne İşe Yarar?

Fake yada sahte numara, sanal numara, Nomadic ya da Virtual numara olarak adlandırılacak şekilde belirli bir fiziki adres ile bağlantısı bulunmayan telefon numarasıdır.

Fake numara sayesinde internet sitelerinde her kullanıcıya bir hesap mantığı tamamen kalkıyor. Yani bu şu demek, tamamen gizli bir şekilde bir hesap açıp onaylatabileceksiniz. Ayrıca bu numarayı sadece onay için değil kendi için kullanan kullanıcılarımız da olacaktır. Her uygulama ve internet sitesi yapmasa da çoğu tek hesap kabul ediyor. Bu nedenden dolayı yeni bir hesap için bir telefon numarasına ihtiyaç duyabilirsiniz. Böyle bir durumda sitemizden 0,20 kuruştan başlayan fiyatlarla bir sanal numara satın alarak kolayca hesap açabilirsiniz.

Sahte Numara Nasıl Alınır?

Sahte numara almanızı sağlayan birkaç uygulama şunlardır:

Talk2

Talk 2 bilinen bir numara alma uygulamasıdır. Uygulamayı açıp Login tuşuna tıklayıp açılan ekranda normal kullanmış olduğumuz numaramızı giriyoruz. Daha sonrasında size SMS içerisinde bir kod gelecek ve uygulamada açılan o kodu giriyoruz. Daha sonrasında kendinize bir numara seçip sorunsuz ve kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.

iPlum

iPlum uygulaması hem ücretli hemde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir uygulamadır. Uygulama üzerinden ABD alan kodu kullanabiliyorsunuz. Aldığınız numarayla Whatsapp gibi doğrulama kodu gerektiren uygulamaları kullanabilirsiniz. Buna ek olarak uygulama içerisinde mesajlaşma ve arama özelliğide mevcut.

Virtual SIM

Virtual sim card ile kullanabileceğiniz 4 günlük ücretsiz deneyiminiz sonrasında dilerseniz satın alarakta rahatça kullanım sağlayabilirsiniz. Telefon yerinden caller id yazan yere girmeniz yeterli olur. Ek not olarak ingiltere alan kodu ile numara vermektedir.