Salla Kazan Nasıl Yapılır ?

Cep telefonlarımızı kullanırken iletişimi sağlamada yardımcı olarak ülkemizde çeşitli GSM şirketleri bulunmaktadır. GSM şirketleri kendi abonelerini ya da potansiyel müşterileri diğer GSM şirketlerine kaptırmamak amacı ile; çeşitli tarifeler ya da kampanyalar düzenlemektedir. Ülkemizdeki müşteri potansiyelinin önemli bir kısmını elinde; bulunduran Turkcell de bu şekilde çeşitli tarifeler ya da kampanyalar yapmaktadır. Bu kampanyalardan birisi de Turkcell salla kazan kampanyasıdır. Turkcell yapmış olduğu Salla Kazan kampanyası ile müşterilerine her hafta düzenli olarak pek çok sürpriz hediye vermektedir.

Turkcell Salla Kazan kampanyasından yararlanmak için Turkcell faturalı yada faturasız hat sahibi olmanız yeterlidir. Salla kazan uygulamaya giriş yapmak için telefon numaranız ve şifre gereklidir. Şifrenizi bilmiyorsanız, telefonunuzda SMS yani Mesaj bölümüne “SİFRE” yazıp “2222” ye gönderdiğinizde şifreniz telefonunuza gelecektir.

Giriş yaptıktan sonra Salla Kazan hediye kutusunu ana sayfada göreceksiniz. Bu simgeye bir kez tıklayın. Eğer ana ekranda bu simgeyi bulamazsanız Turkcell fırsat ve avantajlar bölümünde bulabilirsiniz. Bu bölüme girince telefonunuzu sallayın. Kazanacağınız hediye ana ekranda belirecektir.

Bu sayede Turkcell dijital operatör uygulaması içinde yer alan Salla Kazan bölümüyle haftalık bedava internet ve konuşma paketi kazanabilirsiniz. Salla Kazan haftalık hediyelerinden yararlanmak için dijital operatör uygulamasını indirmelisiniz. Dijital operatör uygulamasını AppStore ve Google Play mağazalarından indirebilirsiniz.