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Samsung, 17 Mart’ta yeni Galaxy A serisi telefonlarını piyasaya sürecek

Samsung'un 17 Mart'ta Galaxy A Serisinin yeni üyelerini tanıtacağı bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. Sızdırılan görselde 7 farklı A harfi var ve her biri Galaxy A Serisinin bir özelliğini temsil ediyor gibi tasarlanmış.

Ahmet Ekinler

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Samsung Galaxy A Serisi

Güvenilir sızıntı kaynaklarından Evan Blass, Samsung‘un yeni Galaxy A serisi telefonlarını tanıtmak için önümüzdeki hafta 17 Mart‘ta bir Galaxy A Etkinliği düzenleyeceğini gösteren resmi görünümlü bir teaserın görüntüsünü paylaştı.

Teaser yaklaşmakta olan akıllı telefonların adından bahsetmiyor, ancak farklı tarzlarda ‘A’ alfabesini gösteriyor, bunlardan biri su geçirmezliği ima ediyor.

Geçen yıl aynı tarihte Samsung, Galaxy A52, Galaxy A52 5G ve Galaxy A72‘yi tanıttı, bu nedenle Koreli şirketin bir süredir adını duyduğumuz Galaxy A53 ve Galaxy A73‘ü önümüzdeki Perşembe günü tanıtmasını bekliyoruz.

Samsung‘dan henüz bu Galaxy A Etkinliği hakkında bir açıklama yok, ancak şirketin bunu herhangi bir zamanda duyurmasını bekleyebilirsiniz.

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KaynakGsmarena

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