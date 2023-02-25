Samsung, 2024’te Altı Katlanabilir Telefonu Piyasaya Sürmeyi Planlıyor

Katlanabilir akıllı telefonlar giderek daha popüler hale geliyor ve yakında ana akım haline gelecekler gibi görünüyor. Son yıllarda birçok markanın katlanır telefonlarını piyasaya sürdüğünü gördük, ancak Samsung bu ilgi çekici kategoride liderliğini sürdürüyor.

Görünüşe göre Koreli şirket, 2024 yılında 6 adede kadar katlanabilir cihazı piyasaya sürerek portföyünü daha da genişletmeyi planlıyor. Ayrıca, markanın gelecek yıl plus modelini kaldırarak S serisi serisini yeniden düzenleyeceği ortaya çıktı.

Twitter Kullanıcısı @RGcloudS’a göre Samsung, gelecek yıl akıllı telefon ve tablet portföyünde birçok önemli değişiklik yapmayı planlıyor. Marka gelecek yıl Galaxy Z Flex, Z Fold Ultra, Z Flip Ultra ve özellikle bir Z Tab olmak üzere 6 adede kadar katlanabilir cihaz piyasaya sürebilir. Her zamanki Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip de bu kervana dahil olacak.

Kaynak, “Z Ultra” markalı modellerin 4K Samsung ekran kullanacağını, standart “Z” modellerinde ise BOE üretimi QHD ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Ayrıca Z Flip, Samsung yapımı 2K ekran veya FHD BOE paneli ile gelebilir.

Özellikle, Samsung Galaxy Z Flex’in üçe katlanan bir akıllı telefon olacağı, yani normal katlanabilirlerin aksine üç kez katlanacağı iddia edildi. Ayrıca şirket görünüşe göre Galaxy Z Tab isimli katlanabilir bir tablet üzerinde de çalışıyor. Katlanabilir bir tablet olacağından, nispeten daha büyük bir ekran sunmasını bekleyebilirsiniz.