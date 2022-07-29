Samsung 450MP Kamera Üzerinde Çalışıyor

Samsung, birkaç gün içinde Moto X30 Pro akıllı telefonla piyasaya çıkması beklenen ISOCELL HP1 200 megapiksel kamera sensörünü duyurdu. Güney Koreli dev, ISOCELL HP3 şeklinde başka bir 200 megapiksel kameraya sahip.

Şimdi, GalaxyClub’dan yeni bir rapor, Samsung’un “Hexa²Pixel” için bir ticari marka başvurusunda bulunduğunu ortaya koyuyor. Şirketin 450 megapiksel kamera sensörü üzerinde çalışıyor olabileceğine dair ipuçları var.

Samsung ISOCELL HP1 200 megapiksel kamera sensörü ve ISOCELL HP3 sensörleri, 16:1 Piksel gruplama (4 kare 16’ya eşittir) kullanan “Tetra²piksel RGB Bayer Modeli” kullanıyor. Bu nedenle, “Hexa²Pixel” ticari markası, Samsung’un 36:1 piksel gruplama oranına sahip bir kamera sensörü üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Samsung’un kamera sensörleri, 12 megapiksel ila 12,5 megapiksel aralığında post-binning görüntülere sahip ve buna dayanarak, Güney Koreli devin 432 megapiksel ila 12,5 megapiksel arasında yeni bir 450MP kamera sensörü üzerinde çalıştığı sonucuna varıyoruz.

Şirket, 450 megapiksel kamera sensörü için ticari marka için başvuru yapmış olsa da, yakın zamanda çıkmayacak. Kamera sensörünün geliştirme sürecinin ilk aşamalarında olması muhtemel ve piyasaya çıkması birkaç ay sürebilir. Bunun dışında Samsung, 1/0.57 inç optik formatta 600 megapiksel çözünürlüğe sahip kamera sensörlerini de piyasaya sürmeyi planlıyor.