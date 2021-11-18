Samsung A73 5G’in Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz ay, Samsung Galaxy A73‘ün 108MP bir kameraya sahip olacağı öğrenilmişti. Ancak Samsung bu konu hakkında bir açıklama yapmadı. Çıkan sızıntılara göre Samsung Galaxy A73’ün nasıl bir görünüme sahip olacağı konusunda fikir sahibi olmuştuk.

Samsung Galaxy A73 5G, Galaxy A72‘ye benziyor. Neredeyse bazı tasarımları aynı denecek kadar benzer durumda. Ön tarafta delikli bir ekran ve arka tarafta LED flaş çıkıntısına yerleştirilmiş dört adet kamerası var. Galaxy A73 5G’nin sağ tarafında güç düğmesi ve ses seviyesi düğmesi bulunuyor. Cihazın altında ise bir mikrofon ve hoparlörle birleştirilmiş USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Samsung tasarımda bir değişikliğe gidecek gibi gözüküyor. Cihazın alt tarafına SIM yuvasını koymayı düşünüyorlar. Tabii ki bunlar birkaç sızıntıdan ibaret durumda.

Samsung Galaxy A73 tam olarak tanıtıldığında birkaç ufak farklılık olabilir. Samsung Galaxy A73, Snapdragon 750G‘ye sahip olması bekleniyor. Genel olarak çıkan akıllı telefonlara göre gayet iyi bir özellik olarak göze çarpıyor.

Ayrıca Samsung Galaxy A73, biyometrik kimlik doğrulama için parmak izi tarayıcısı bulunan 6,7″ FullHD + AMOLED panele sahip olması bekleniyor. Galaxy A72’de genel olarak bu özellikleri taşıyordu. Ancak Samsung Galaxy A73’ün Galaxy A72’den en büyük farkı ekran tazeleme hızı olacak. Galaxy A72 için 90Hz olan ekran tazeleme hızı, Galaxy A73 için 120Hz‘ye çıkacağı söyleniyor.

Genel olarak plastik bir yapıya sahip olacağı söylenen Galaxy A73’ün birincil kamerası 108MP olmasına rağmen diğer kameralar hakkında herhangi bir sızıntı yer almıyor. Tahminlere göre Galaxy A73 5G, Android 12 tabanlı One UI 4 çalıştıracak ve 25W şarjlı 5.000 mAh pil ile gelecek. Samsung’un bu telefonu ne zaman çıkaracağı merak konusu olmuştu. Yapılan araştırma ve tahminlere göre Galaxy A73 5G, 2022‘nin ikinci çeyreğinde piyasaya çıkacak.

Ayrıca bkz: Fujifilm Instax Mini Evo tanıtıldı – fiyatı ve özellikleri