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Samsung’un yeni çıkacak olan telefonu S25 serisi merakla bekleniyor. Henüz cihazın piyasaya sürülmesine bir yılı aşın süre bulunuyor ancak özellikleri ve özellikle de oyun performansı oldukça merak ediliyor. Oyun severlerin de en çok tercih ettiği telefonlar arasına girmek isteyen Samsung, bu alanda daha güçlü özelliklerle gelmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Samsung amiral gemisi Galaxy S25 oyun performansı nasıl olacak, işte detaylar…

Samsung Amiral Gemisi Galaxy S25 Oyun Performansı Nasıl Oacak?

Qualcomm önümüzdeki birkaç içerisinde yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4’ü piyasaya sunacak. Bu işlemci Qualcomm’un Android cihazlarda kullanacağı en güçlü işlemci olacak. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy S25’te de bu işlemcinin kullanılması planlanıyor.

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Snapdragon 8 Gen 4 gibi güçlü bir yonga setine sahip olacak S25’in Genshin Impact gibi yüksek gereksinimlere sahip olan bir oyunu bile rahatlıkla çalıştıracağı söylenmekte. Çin’den gelen yeni duyumlara göre, Galaxy S25’in oyun performansı oldukça güçlü olacak. Söylenene göre söz konusu cihaz Genshin Impact’i 120 FPS hızında çalıştırabilecek.

Hatırlatmak gerekirse Genshin Impact, grafik özellikleri bakımından üst seviye özelliklere ihtiyaç duyuyor; hatta güçlü Android cihazlarda bir oyun kasma yapabiliyor. Hali hazırda piyasada bulunan üst seviye telefonların pek çoğu 60 FPS hızına kadar çıkabiliyor. Yani Genshin Impact’i 120 FPS hızında çalıştırabilmek büyük bir güç istiyor diyebiliriz.

Galaxy S25’te kullanılacağı söylenen Snapdragon 8 Gen 4, “yapay zeka destekli kare oluşturma” özelliğine sahip. Bu yapay zeka özelliği; Nvidia ya da AMD ekran kartlarındaki özelliğe benzemekte. Yani Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti muhteşem bir kare oluşturma özelliği sunacak diyebiliriz. İşlemcinin bu özelliği, en çok kullanılacak olan yonga setlerinden biri olmasını sağlayabilir.

Galaxy S25 Snapdragon 8 Gen 4 İşlemciyle Geliyor

Samsung Galaxy S25 işlemci bakımından oyun için muhteşem bir cihaz olarak gelecek gibi görünüyor. Bununla birlikte cihazın tasarımı da oyun severlere yönelik olacak şekilde düzenlenmiş. Daha yuvarlak hatlara sahip bir tasarıma sahip olan Galaxy S25 Ultra modeli, daha rahat tutulabilecek ve daha iyi bir oyun deneyimi sunacak.

Samsung’un önümüzdeki yıl çıkacak olan amiral gemisi telefonu pek çok özelliği bakımından en iyi Android telefon olmaya aday diyebiliriz. Şık bir tasarımla gelmesi beklenen telefonun oyun performansının da yüksek olması oldukça fazla tercih edileceği anlamına geliyor. Tabii fiyat konusu henüz belli değil ancak Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi cihazın fiyatını zaten ilk etapta yukarı çeken bir faktör olarak karşımıza çıkmakta.