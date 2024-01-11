Samsung AMOLED ekranlı yeni telefonları Türkiye'de satışa çıktı. Samsung Galaxy A15, Galaxy A15 5G ve Galaxy A25 5G fiyatları 8.499 TL ile 12 bin TL arasında.

Samsung giriş ve orta seviye telefonları Türkiye’de satışa sundu. Bu kapsamda marka Galaxy A15, Galaxy A15 5G ve Galaxy A25 5G modelleri ile kullanıcını karşısına çıkıyor. Fiyat bakımından da cep yakmayan cinsten olan telefonlar AMOLED ekrana sahip. Samsung AMOLED ekranlı yeni telefonların fiyatları ise 8.499 TL ile 13 bin TL arasında değişiyor. İşte telefonların özellikleri ve fiyatları.

Samsung AMOLED Ekranlı Yeni Telefonları Türkiye’de Satışa Çıktı

Samsung AMOLED ekrana sahip olan 3 yeni telefonu satışa sundu. Aralarında 5G özelliğe sahip olan telefonlarında bulunduğu bu 3 model markanın giriş ve orta seviye telefonları kapsamında yer alıyor. Söz konusu cihazların ikisinin fiyatı 9.500 TL bandının altında kaldığı için, öğrencilere özel düzenlenen vergi indirimi kapsamında değerlendirilebilecek telefonlar arasında bulunuyor.

Samsung AMOLED Ekranlı Yeni Telefonları Türkiye’de Satışta

Samsung’un yeni AMOLED ekran telefonları; Galaxy A15, Galaxy A15 5G ve Galaxy A25 5G şeklinde. Fiyatları ise sırasıyla; 8.499 TL, 8.999 TL ve 11.999 TL şeklinde. Söz konusu fiyatlar cihazların 128 GB hafızaya sahip olan modelleri için geçerli. Modellerin özellikleri değiştiğinde de fiyatlarda değişiklik meydana gelmekte. Bahse konu telefonların özellikleri ve fiyatlarını açıklayalım…

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Samsung AMOLED Ekranlı Galaxy A15 Özellikleri ve Fiyatı!

Samsung Galaxy A15; 4 GB bellek, 128 depolama alanı bulunan modelinde fiyat 8.499 TL olarak belirlenmiştir. Cihazın 6 GB ve 8 GB’lık versiyonları da bulunmaktadır. Samsung Galaxy A15’in 4G LTE’ye sahip olan modelinde Mediatek Helio G99 chipseti, Galaxy A15’in 5G versiyonunda ise MediaTek Dimensity 6100 Plus yonga seti kullanılmıştır. Cihazların 5G özelliği ile yonga seti dışında kalan özellikleri aynıdır.

Samsung Galaxy A15 özellikleri aşağıdaki gibidir:

Galaxy A15 Boyut ve Ağırlık: 160,1 x 76,8 x 8,4 mm, 200 gr

Galaxy A15 Ekran: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, 800 nit, Süper AMOLED

Galaxy A15 İşlemci: MediaTek Dimensity 6100 Plus(5G), Mediatek Helio G99 (4G)

Galaxy A15 Bellek: 4 – 6 – 8 GB

Galaxy A15 Depolama: 128 GB / 256 GB

Galaxy A15 Arka Kamera: 50 MP (birincil) + 5 MP (ultra geniş) + 2 MP (derinlik)

Galaxy A15 Ön Kamera: 13 MP

Galaxy A15 Batarya: 5000 mAh

Galaxy A15 Yazılım: Android 14, One UI 6.0

Samsung Galaxy A15 5G Özellikleri ve Fiyatı!

Samsung Galaxy A15 5G fiyatı bellek ve depolama alanı büyüklüklerine göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda Galaxy A15 5G 128 GB 4 GB fiyatı 8.999 TL; Galaxy A15 5G 256 GB 6 GB fiyatı ise 9.999 TL’dir. Yukarıda belirttiğimiz gibi Galaxy A15 ile Galaxy A15 5G arasındaki fark yalnızca 5G olması ve yonga setleridir; diğer özellikleri aynıdır.

Samsung Galaxy A25 5G Özellikleri ve Fiyatı!

Galaxy A25 5G fiyatı depolama alanlarına göre farklılık göstermekte olup, Galaxy A25 5G 128 GB 6 GB fiyatı 11.999 TL; Galaxy A25 5G 256 GB 6 GB fiyatı ise 12.999 TL şeklindedir.

Samsung Galaxy A25 5G özelikleri aşağıdaki gibidir: