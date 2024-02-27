Mobile World Congress 2024 (MWC) devam ederken ilginç ürünlerin tanıtımları gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda en değişik ürünlerden biri bükülebilen telefonu oldu. Samsung bükülebilir telefonunu MWC 2024’te tanıttı. Bahse konu cihaz hem telefon hem akıllı saat işlevlerine sahip. Peki cihazın özellikleri nasıl, fiyatı ne kadar ve ne zaman piyasaya çıkacak, bakalım…

Samsung Bükülebilir Telefonunu MWC 2024’te Tanıttı

26 – 29 Şubat tarihleri arasında Barcelona’da gerçekleştirilen Mobil Dünya Fuarı (MWC) 2024 ilgi çekici ürünlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Katlanabilir akılı cihazlardan XR gözlüklere, son teknoloji oyun bilgisayarlarından yapay zeka teknolojilerine kadar yeni nesil teknoloji barındıran pek çok ürünün tanıtımı büyük bir heyecanla gerçekleştiriliyor.

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Güney Kore meşeli teknoloji devi Samsung da MWC 2024’te hem ergonomik hem de ilgi çekici bir ürününü tanıttı; bükülebilir telefon. Bükülebilir konsept telefon bileğe, tıpkı bir bileklik gibi takılabiliyor. Söz konusu cihaz esasında bir telefon olarak bilinse de akıllı saat olarak da kullanılabilmekte. Samsung Cling Band olarak adlandırılan cihaz esnek bir materyale sahip ve bu sayede bükülerek bir saat formuna geçebiliyor.

Samsung’un bu yeni nesil teknolojik ürünü bükülebilen telefon ince bir yapıda tasarlanmış. Bu sayede bilekte duruşu da kaba ve çirkin bir hal almıyor. Söz konusu cihazda 1 adet kamer bulunmakta. Giyilebilir cihaz kategorisine de giren bu ürün OLED ekrana sahip. Samsung Display tarafınca geliştirilmiş olan Cling Band ince çubuklu bir yapıya sahip. Ayrıca ekran kısmında ise bir çerçeve bulunmuyor.

Samsung Bükülebilen Telefonu Sağlık Takibi de Yapabiliyor

İlginç özelliklere sahip olan bu cihazda sağlık takibi ve medya kontrolü de yapılabilmekte. Cihaz, ancak bükülü iken sağlık takibi yapabiliyor; düz konuma geçtiğinde ise bu özellik kullanılamıyor. Samsung giyilebilir telefonun kamerasının yanında kalp atış hızı monitörü de yer almakta ve bu sayede nabız ölçümü gerçekleştirilebilmekte. Samsung’un bu yeni cihazında bir de usb-c bağlantı portu bulunmakta.

Samsung’un bu yeni nesil teknoloji ürünü aslında 2023 yılında Motorola’nın lanse ettiği bükülebilir konsept telefona benzemekte. Samsung, bahse konu cihazı biraz da ürettiği OLED ekranların esnekliğini kullanıcıya göstermek amacı ile tasarlamış görünüyor.

Marka MWC kongresinde küçük OLED ekranlarının da tanıtımını gerçekleştirdi. Farklı formlarda üretilen OLED ekranlar çeşitli aksesuarlarda ve cihazlarda kullanıma oldukça uygun. Bunun bir örneğini de Samsung elbette kendi üretti ve bükülebilir telefonu sundu ve böylelikle OLED ekranın yeteneklerini etkileyici bir biçimde göstermiş oldu.

Bu yeni nesil teknolojik ürünler aslında teknolojinin sadece bir iletişim aracı değil; tasarımıyla ve yenilikçi özellikleriyle kullanıcı deneyimini iyileştiren yaşam tarzı aksesuarlar olabileceğinin kanıtı niteliğinde. Samsung’un MWC 2024 organizasyonunda tanıttığı tüm teknolojik ürünleri tasarımıyla göz dolduran ve hayatı kolaylaştıran niteliklerle eşsiz kullanıcı deneyimi sunmaya hazır görünüyor.

Samsung Bükülebilen Telefonu Ne Zaman Satışa Çıkacak

Tanıtımı gerçekleştirilen bu yeni nesil teknoloji Samsung bileğe takılabilen telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatı hakkında bir bilgi paylaşılmış durumda değil. Bu konuda herhangi bir açıklama olduğunda biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.