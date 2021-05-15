Samsung Canlı Duvar Kağıdı Oluşturma

Eğer telefonunuzun duvar kağıdından sıkıldıysanız, size pratik bir çözüm vaat ediyoruz. Daha doğrusu bu çözümü biz değil Samsung vaat ediyor. Şirket az bir zahmetle kendi canlı duvar kağıdınızı oluşturmanıza izin veriyor. Wonderland olarak adlandırılan uygulamayla siz de kendi canlı duvar kağıdınızı yaratabilirsiniz. İşte adım adım Wonderland rehberi…

Samsung Canlı Duvar Kağıdı Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Good Lock uygulamasını Galaxy Store’dan Samsung Galaxy telefonunuza indirin ve başlatın. Ardından, Good Lock uygulamasının altındaki Family bölümüne dokunun. Ardından Wonderland seçeneğine dokunun ve telefonunuza kurun. Uygulamaları açın ve resimlerinize erişmesine izin verin. Ardından, canlı duvar kağıdınız için kullanmak istediğiniz resmi bulun. Kendi telefonunuzun resim galerisindeki bir resmi veya Wonderland’in bünyesinden bir resmi kullanabilirsiniz. Görüntünüzde kullanmak istediğiniz efektlere dokunun. Telefonunuz hareket ettiğinde görüntünün nasıl hareket edeceğini düzenlemek için hareket efekti seçeneğine de dokunabilirsiniz. Son olarak, düzenlemelerden sonra resmi kaydedin ve canlı duvar kağıdınız olarak yükleyin.

Duvar kağıdı uygulaması şu anda Samsung Galaxy Store‘da İngilizce ve Korece olarak mevcut, ancak yeterince basit. Başka bir dili tercih ederseniz çeviriye ihtiyacınız olmayabilir. Bu aşamada dil eklemelerinden söz edilmiyor.

Wonderland, en gelişmiş canlı duvar kağıdı oluşturma aracı değildir. Bununla birlikte, ücretsizdir ve canlı duvar kağıdını, aksi takdirde telefonlarının arka planlarından memnun olabilecek kişiler için daha erişilebilir hale getirir.