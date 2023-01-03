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Samsung, CES 2023’te katlanır akıllı telefonların geleceğinden bahsetti

Samsung ayrıca, Eylül ayında ilk kez CES 2023'te tanıtılacak olan Intel Innovation 2022'de tanıtılan 17 inç kaydırılabilir bir ekranı da satışa çıkarmayı planlıyor.

Ayşen Sıla

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samsung-flex-hybrid

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On sekiz inç oyun dizüstü bilgisayarları, CES 2023'te büyük bir geri dönüş yaptı. Neredeyse her...

Samsung, Nevada, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2023’te yeni nesil hem katlanabilir hem de kaydırılabilir ürünlerini tanıtıyor.

Flex Hybrid olarak adlandırılan bu yeni teknoloji, iki yenilikçi akıllı telefon görüntüleme teknolojisini tek bir üründe birleştiriyor.

Peki bu Flex Hibrit ekran nasıl çalışıyor? Temel olarak, ekranın sol tarafında katlanabilir özellik bulunurken, kaydırılabilir teknoloji sağ tarafta yer alacak.

Hem katlama hem de kaydırma teknolojileri bir arada kullanıldığında, kullanıcılar 4:3 en boy oranında 10,5 inçlik bir ekranı veya 16:10 oranında 12,4 inçlik daha büyük bir ekranı kullanabiliyor.

samsung-flex-hybrid

Samsung ayrıca, Eylül ayında ilk kez CES 2023’te tanıtılacak olan Intel Innovation 2022’de tanıtılan 17 inç kaydırılabilir bir ekranı da satışa çıkarmayı planlıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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