Samsung, CES 2023’te katlanır akıllı telefonların geleceğinden bahsetti

Samsung, Nevada, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2023’te yeni nesil hem katlanabilir hem de kaydırılabilir ürünlerini tanıtıyor.

Flex Hybrid olarak adlandırılan bu yeni teknoloji, iki yenilikçi akıllı telefon görüntüleme teknolojisini tek bir üründe birleştiriyor.

Peki bu Flex Hibrit ekran nasıl çalışıyor? Temel olarak, ekranın sol tarafında katlanabilir özellik bulunurken, kaydırılabilir teknoloji sağ tarafta yer alacak.

Hem katlama hem de kaydırma teknolojileri bir arada kullanıldığında, kullanıcılar 4:3 en boy oranında 10,5 inçlik bir ekranı veya 16:10 oranında 12,4 inçlik daha büyük bir ekranı kullanabiliyor.

Samsung ayrıca, Eylül ayında ilk kez CES 2023’te tanıtılacak olan Intel Innovation 2022’de tanıtılan 17 inç kaydırılabilir bir ekranı da satışa çıkarmayı planlıyor.